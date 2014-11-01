وضعیت نور از نظر کتابخوانی قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، هادی خنجری عصر شنبه در جلسه انجمن و نهضت مطالعه مفید کتابخانه های عمومی شهرستان نور با تسلیت ایام سوگواری ماه محرم بیان داشت: امام حسین (ع) برای کسب رضای خدا ، احیای دین جدش و امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد و برای حسینی بودن فقط کلام کافی نیست بلکه باید در عمل حسینی بود.

فرماندار نور گفت: فرهنگ در روح و فکر انسان تأ ثیر می گذارد و انقلاب مانیز یک انقلاب فرهنگی بود وهمانطور که رهبر معظم انقلاب تأ کید فرمودندکه تمام برنامه ها باید پیوست فرهنگی داشته باشد پس ما باید در این عرصه حرکت جدی داشته باشیم و فقط در سخنرانی ها و همایش ها به آن اکتفا نکنیم.

وی افزود: دشمن از حوزه فرهنگی نفوذ می کند و اگر ما در این زمینه غفلت کنیم دشمن میتواند آسیب های جدی و جبران ناپذیری از این روزنه وارد کند.

خنجری با توجه به آمار کتاب خوانها تصریح کرد: ما آمار قابل توجهی نسبت به شاخصه ها و استاندارد های کتابخوانی نداریم ویکی از علل عدم موفقیت در این زمینه، برنامه های کلیشه ای، نداشتن برنامه های مدون ، دقیق و علمی، تعدد حوزه های فرهنگی و دستگاه های موازی ایست که جدا از هم عمل می کنند و به طور متصل و مرتبط به هم وارد عمل نمی شوند.

وی این جلسات رابه عنوان اتاق فکری نام برد که باید در آن برنامه ریزی شود تا برای پیشرفت در این زمینه از نقطه نظرات همه ی اعضا در قالب مصوبات استفاده شود تا در آینده از این مصوبات به عنوان برنامه ای هایی که قابلیت اجرایی دارد بهره برداری شود.

کوزه گر مسئول کتابخانه ی عمومی شهرستان نور گفت: پنج کتابخانه عمومی در شهر های نور، رویان، چمستان ، بلده و روستای کرد آباد و جود دارد که سه هزار و 500 عضو و شش هزار مراجعه کننده در ماه و 85 هزار نسخه کتاب در این کتابخانه ها موجود است.

وی تصریح کرد: کتابخانه های شهرستان نور از نظر منبع کتاب ضعیف است و نیاز به حمایت دارد.

محمد حسینی رئیس آموزش و پرورش شهرستان نور گفت : مشکل ما درکتابخانه ها صرفاً به برنامه های آموزشی خلاصه نمی شود بلکه کمبود کتاب و بالا بودن قیمت کتاب و کیفیت ...از علل این مشکلات است.

وی اظهار داشت: برای تشویق و ترغیب کتاب خوانها میتوان چهره های شاخص اهل مطالعه ، مولفین بومی شهرستان وانتشاراتی ها راشناسایی وبابررسی مشکلات ورفع آنها،ازنظرات و پیشنهادهای آنان، برای ترویج فرهنگ کتاب خوانی استفاده کرد.

محمدرضا موسوی سرپرست شهرداری نور در این جلسه با اشاره به تأ ثیر تبلیغات در این جامعه بیان داشت : برای ترویج این امر در جامعه می توان از تبلیغات استفاده شود و در یک مکان تبلیغاتی هر هفته یک کتاب معرفی و در مورد آن تبلیغ کرد.