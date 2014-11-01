55 کشته و زخمی در انفجار جنوب بغداد/ تشکیل جوخه های ویژه ترور داعش در موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، منابع وابسته به پلیس عراق در بغداد اعلام کردند: بر اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در ورودی جنوب بغداد هشت نفر کشته و47 نفر دیگر زخمی شدند.

از سوی دیگر عبد الرحمن اللویزی نماینده استان نینوا در مجلس گفت: جوخه های مخفی ویژه ترور داعش در نینوا تشکیل شده است. برخی از سیاستمداران که دم از آزادی موصل می زنند در زمره کسانی هستند که آنها را به داعشی ها هدیه کردند.

منابع عراقی از انفجار خودروی بمبگذاری شده در خیابان فلسطین در شرق بغداد و کشته و زخمی شدن شماری خبر دادند.