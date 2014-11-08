سیما تیرانداز بازیگر و کارگردان تئاتر درباره حضور در جشنواره تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: نمایشنامه «تقدیربازان» نوشته هاله مشتاقی نیا را برای حضور در جشنواره سی و سوم تئاتر فجر ارائه داده بودم که برای اجرا در بخش تازه های تئاتر ایران پذیرفته شده است.

وی ادامه داد: البته اگر از طرف دبیرخانه جشنواره مورد حمایت مالی قرار نگیرم ممکن است از حضور در جشنواره انصراف دهم بنابراین تا مشخص نشدن میزان کمک هزینه هایی که قرار است به گروه تعلق گیرد، ترجیح می دهم تمرین ها و برنامه ریزی برای حضور در جشنواره را آغاز نکنم.

بازیگر نمایش «پری خوانی عشق و سنگ» در پایان صحبت‌هایش با گلایه از امکانات مالی نامناسبی که در اختیار گروه های شرکت کننده در جشنواره قرار می گیرد، گفت: معتقدم باید فرقی بین افرادی که در جشنواره تئاتر فجر شرکت می کنند و دیگر هنرمندانی که نمایشی را بدون حضور در جشنواره به صحنه می برند، وجود داشته باشد. اگر قرار باشد من با هزینه شخصی بودجه تولید یک اثر نمایشی را برعهده بگیرم دیگر نیازی به حضور در جشنواره نیست و می توانم به شکلی مستقل نمایشم را در یک سالن به اجرای عمومی بگذارم.

نمایشنامه «تقدیربازان» نوشته هاله مشتاقی نیا و درباره رابطه 6 شخصیت در مقاطع زمانی مختلف و پیرامون تنهایی انسان معاصر است. همچنین سیما تیرانداز قرار است اواخر آبانماه در برنامه «سوگ چامه‌‌گان» نمایش «آب و آینه» را با بازی خودش در یکی از خیمه هایی که به همین مناسبت در برج میلاد برپا می شود، اجرا کند.

