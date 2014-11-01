تماشاگران همیشه نمی توانند فوتبال زیبا را ببینند/ اردبیل بهترین تماشاگران فوتبال را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دینورزاده عصر شنبه در پایان بازی تیم های شهرداری اردبیل و فجرسپاسی شیراز در هفته چهار لیگ دسته یک کشور و در جمع خبرنگاران افزود: بازی خوبی را شاهد نبودیم چون بازی درگیرانه و فیزیکی بود، امروز در مقابل تیم دونده و جنگنده ای قرار داشتیم که بازی را بسته بود.

وی با بیان اینکه در این شرایط نم یتوان انتظار بازی زیبا را داشت، ادامه داد: در برخی از بازیها نمی توان دنبال فوتبال زیبا بود، با اینکه شهرداری در این بازی نیز بازی بسیار خوب و سطح بالایی را ارائه داد و بازیکنانمان خیلی تلاش کردند تا سه امتیاز بازی را کسب کنند.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری اردبیل با تاکید بر اینکه فوتبال درگیرانه و فیزیکی نیز بنوعی جزوی از فوتبال است، تاکید کرد: بازیکنان شهرداری اردبیل بسیار جوان هستند و هنوز به پختگی لازم نرسیده اند، حضور در رقابتهای جام حذفی خیلی به ما کمک کرد و بار مثبتی برای تیم داشت که ثمره آن را امروز در لیگ می بینیم.

وی با بیان اینکه با توجه به شناخت قبلی به بازیکنان گوشزد کرده بودیم که صبورانه و با فکر باید بازی کنند، تصریح کرد: پبش بینی کرده بودیم که این بازی زیاد گل نداشته باشد و شاید در دقایق پایانی که تمرکز تیمها به هم میریزد شاهد گل باشیم که این اتفاق نیز افتاد.

دینورزاده این برد را تقدیم تماشاگران اردبیلی کرد و متذکر شد: تماشاگران پرشور اردبیل نشان دادند که از بهترین تماشاگران فوتبال هستند، آنها امروز همچون بازی های گذشته با تمام توان تیم خود را در دقایق پایانی تشویق و حمایت کردند و مزد اعتماد خود را گرفتند.

وی با بیان اینکه برد امروز ما در مقابل یکی از بهترین تیمهای گروه الف رقابتهای لیگ دسته یک با بازیکنان پخته و باتجربه لیگ برتری بسیار ارزشمند بود، بیان کرد: این نتیجه حمایت علاقمندان و تماشاگران اردبیلی بود که امیدوریم این حمایتها تداوم داشته باشد.

سرمربی تیم شهرداری اردبیل با اشاره به اینکه تلاش می کنیم جایگاه این تیم را در لیگ محکم کنیم، یادآور شد: در چند بازی که در اردبیل داشتیم حضور تماشاگران بقدری خوب بود که شرمنده شده ایم، این حضور باعث شده که هم کادر فنی و هم بازیکنان به ادامه پرقدرت در لیگ دلگرم شوند.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا بازیکنان شهرداری اردبیل با استرس و با اظطراب بازی می کردند، افزود: بازیکنان اظطراب نداشتند، اما عملکرد آنها تحت تاثیر بازی خوب و پرس تیمی فجر قرار گرفته بود، آنها تیم ما را خوب آنالیز کرده بودند، به عنوان مثال 70 دقیقه حسن شوشتری بازیکن گلزن ما را با پرس در زمین گم کرده بودند که در نهایت با یک تعویض این بازیکن شوت زن را توانتیم آزاد کنیم که در نهایت نیز گل برتری را به ثمر رساند.

دینورزاده همچنین در دفاع از عملکرد تیم خود و با بیان اینکه تیم شهرداری اردبیل تدافعی بازی نمی کرد، گفت: ما در این بازی 4.3.3 بازی می کردیم، البته در دفاع سیستم ما فرق می کرد، ضمن اینکه از برخی بازیکنان انتظار بیشتری داشتیم که برآورده نکردند.

تیم شهرداری اردبیل در پایان هفته چهارم رقابتهای لیگ دسته یک کشور و در گروه الف، تیم فجرسپاسی شیراز را با یک گل شکست دهد و با شش امتیاز در رده پنجم جدول بایستد.