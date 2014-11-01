اذعان ابوبکرالبغدادی به شکست در برابر نیروهای امنیتی و مردمی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، ابوبکرالبغدادی سرکرده داعش به رخنه نیروهای اطلاعاتی و دستگاه مبارزه با تروریسم عراق در بدنه داعش اعتراف و علت شکست های این گروهک در جرف الصخر در شمال بابل، تکریت در استان صلاح الدین و زمار در استان نینوا را همین موضوع دانست.

وی در نامه ای از سرکرده های این گروهک خواست که عراقی ها در داعش جذب نکنند زیرا اعتمادی به آنها نیست و فقط از تروریستهای خارجی استفاده کنند.

شایان ذکر است که گروهک داعش اخیرا در جرف الصخر و برخی مناطق دیگر متحمل شکستهای سنگینی از نیروهای امنیتی و مردمی عراق شد.