عدم حمایت مسئولان و قانون موجب دلسردی آمرین به معروف شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی عصر شنبه در ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان بروجرد در حسینیه اهل بیت(ع) این شهرستان با اشاره به عوامل به وجود آورنده قیام کربلا اظهار داشت: بدلیل اوضاع نابسامان جامعه اسلامی آن روز امام حسین(ع) تصمیم گرفتند برای ساماندهی جامعه و امر به معروف و نهی از منکر قیام کنند.

وی با بیان اینکه در مبارزه با پدیده های زشت و منکر باید مبارزه با علت صورت بگیرد نه معلول، افزود: در چنین شرایطی باید با سرچشمه منکر برخورد شود و آب را از سرچشمه بست.

حجت الاسلام ترابی تصریح کرد: امام حسین(ع) درآن زمان تشخیص دادند که باید از مدینه حرکت کرده و قیام کربلا را بوجود آورند.

وی با بیان اینکه امام حسین(ع) حرکت کرده و به وظیفه خود که همان امر به معروف و نهی از منکر است عمل می کند، اظهار داشت: باید آحاد مختلف جامعه این وظیفه همگانی را در جهت حفظ سلامت جامعه اسلامی انجام دهند.

امام جمعه بروجرد با بیان اینکه قیام کربلا قیام امر به معروف و نهی از منکر بوده است، افزود: مسلمان واقعی کسی است که شهادت و لقاء الله را برمی گزیند و آن را بر آسایش دنیا ترجیح می دهد و نمی تواند بی تفاوت باشد و تا مرز شهادت و آخرین قطره خونش نهی از منکر می کند.

وی تصریح کرد: امام حسین(ع) شهید امر به معروف و نهی از منکر است و در نظام دینی و اسلامی ایران باید به این اصل مهم که ضامن بقاء حاکمیت ارزش های اسلامی است توجه کافی شود.

حجت الاسلام ترابی بیان داشت: در سالهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی مسئولیت پذیری مردم و نظارت همگانی با امر به معروف و نهی از منکر بیشتر بود اما هر چه از این سالها دورتر می شویم این فرهنگ ضعیف ترشده است.

وی با بیان اینکه موارد ضعف امر به معروف و نهی از منکر باید آسیب شناسی شود، افزود: عدم حمایت دولت و قانون از آمرین امر به معروف و نهی از منکر از عوامل بی تفاوتی مومنین نسبت به اجرای آن در جامعه شده است

وی تصریح کرد: امروز اگر در جامعه برای آمرین به معروف مشکلی پیش بیاید دولت حمایت نمی کند و این موضوع باعث دلسردی شده است.

حجت الاسلام ترابی عنوان کرد: البته این موارد نباید باعث شود که مردم نسبت به اجرای امر به معروف و نهی از منکر بی تفاوت شوند بلکه وظیفه دارند در این رابطه تلاش کنند.

وی از ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان به خاطر تلاش های بی دریغ قدردانی کرد و یادآور شد: این ستاد در ترویج فرهنگ تذکر لسانی در سطح ادارات و کارخانجات بروجرد خوب کار کرده است و انتظار می رود بیشتر فعالیت شود.

وی در پایان خواستار حمایت همه جانبه دادگستری بروجرد از آمرین به معروف و ناهیان از منکر شد تا بدانجا که اگر می شود یک شعبه ویژه رسیدگی در این زمینه در دادگستری اختصاص داده شود.