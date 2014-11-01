سرپرست آموزش و پرورش شهرستان کوهدشت منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم معارفه سرپرست آموزش و پرورش شهرستان کوهدشت با حضور نادر ساکی مشاور عالی مدیر کل آموزش و پرورش لرستان و رئیس اداره تعاون و امور رفاهی، علی قربانی رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش لرستان و اسدالله عباس زاده مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک خرم آباد برگزار شد.

اله کرم محمدی سرپرست فرمانداری شهرستان کوهدشت در مراسم معارفه سرپرست جدید آموزش و پرورش شهرستان کوهدشت گفت: در فرهنگ غربی که معیار و میزان مسائل مادی است از انتقال مسئولیت ها تعبیر به انتقال قدرت می شود اما در مکتب انسان ساز اسلام واگذاری مسئولیت مدنظر است.

وی خاطرنشان کرد: در دستگاه تعلیم و تربیت به عنوان یک دستگاه مهم و تاثیرگذار ریاست معنا ندارد بلکه تدبیر و عقلانیت با نگاه اخلاق مدار محور و اساس تمام برنامه ها و فعالیت ها است.

محمدی بیان داشت: مسئولیت ها فرصتی برای خدمت به مردم و انقلاب بوده و ارزش این مسئولیت بر اساس خدمتی است که صادقانه و خالصانه برای مردم انجام می شود.

سرپرست فرمانداری شهرستان کوهدشت ضمن تقدیر از زحمات مدیر سابق آموزش و پرورش شهرستان کوهدشت اظهار امیدواری کرد تا مدیریت جدید با تعامل، هم افزایی و همفکری جامعه بزرگ فرهنگیان و دانش آموزان منشا خدمات خیر و ثمربخشی برای دستگاه تعلیم و تربیت باشد.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش لرستان هم در این جلسه عنوان کرد: به طور قطع تغییرات در نظام آموزش و پرورش با هدف رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب صورت می گیرد.

فرید بهرامی تصریح کرد: جابجایی و تغییر و تحولات در نظام ما عادی است و مهم این است که همه کمک کنیم تا در مسیر تحقق اهداف بلند انقلاب و پیشبرد شاخص های متعالی تعلیم و تربیت گام برداریم.

وی تصریح کرد: آموزش و پرورش لرستان از ابتدای کار دولت تدبیر و امید، برنامه محوری، پژوهش مداری، خلاقیت و توجه به نخبگان و اهل خرد را در دستور کار خود قرار داده و سرپرست جدید هم با دارا بودن این مشخصه ها می تواند مسیر رشد و بالندگی دستگاه تعلیم و تربیت شهرستان را با آهنگ بیشتری طی کند.

بهرامی از فرهنگیان شهرستان خواست با هم افزایی و همفکری آموزش و پرورش را برای دستیابی به اهداف سند تحول بنیادین و اسناد بالادستی کمک کنند.

مدیر سابق آموزش و پرورش شهرستان کوهدشت ضمن تشریح فعالیت های دو ساله مدیریت خود گفت: موفقیتها و توفیقاتی که در دوران تصدی بنده به وجود آمده حاصل زحمات و تلاش های مجموعه همکاران بوده است.

بهمن نریمانی با ذکر آماری از عملکرد آموزش و پرورش شهرستان کوهدشت در دو سال اخیر گفت: تمام همت و تلاش ما این بود که هر روز روند رو به رشدی را طی کنیم.

حجت اله مومنی سرپرست جدید آموزش و پرورش کوهدشت هم در سخنانی گفت: با تعامل و همفکری فرهنگیان شهرستان کوهدشت تلاش می کنیم تا با اعتدال و عقلانیت در راستای نیل به اهداف نظام آموزشی حرکت کنیم.

مومنی در بخش دیگری از سخنان خود اخلاق محوری و پایبندی به هنجارها و تکریم ارباب رجوع به ویژه همکاران فرهیخته فرهنگی را از اولویت های کاری خود عنوان کرد و افزود: بی شک برنامه محوری برای تحقق بخشیدن و گام نهادن در مسیر اهداف ۵ گانه آموزش و پرورش ضروری است.

وی عنوان کرد: باید با برنامه ریزی و ارتقا سطح کیفیت آموزشی بستر لازم را برای یادگیری مطلوب و پایدار در دانش آموزان فراهم کنیم.

بنابراین گزارش حجت اله مومنی سرپرست جدید آموزش و پرورش شهرستان کوهدشت تحصیل کرده رشته برنامه ریزی فرهنگی است در مدت 21 سال خدمت در آموزش و پرورش سوابقی چون دبیر و مدیر آموزشگاه، مدیر کانون فرهنگی تربیتی و مسئول حراست آموزش و پرورش منطقه ویسیان را در پرونده کاری خود داشته است.

آخرین مسئولیت مومنی قبل از تصدی سرپرستی آموزش و پرورش کوهدشت معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزشی آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان خرم آباد بوده است.