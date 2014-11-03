به گزارش خبرنگار مهر، استان ۵۵۰ هزار نفری ایلام با محرومیتهای گسترده و مشکل بیکاری مواجه است و این در حالی است که ظرفیتهای استان به خوبی برای توسعه و اشتغال استان به کار گرفته نشده است.

نفت و گاز در استان ایلام یک ظرفیت بزرگ اقتصادی به شمار می رود چراکه در حال حاضر ۱۱ درصد ذخائر گاز و چهار درصد ذخائر نفت کشور در این استان قرار دارد و پروژه های بزرگ نفت و گازی در این استان اجرا شده است.

اما از آنجا که اشتغال در بخش نفت و گاز کاری تخصصی است، استان مملو از نیروهای غیر بومی در پروژه های خود است.

یکی از مهمترین مشکلات بر سر راه اشتغال جوانان ایلامی در پروژه های نفت و گاز بحث تخصص و آموزش است. مسئولان عنوان می کنند که جوانان باید در رشته های مرتبط آموزش های لازم را ببینند ولی در این راه متاسفانه برنامه ریزی خوبی در استان صورت نگرفته است.

اگر نفت و گاز یک ظرفیت بزرگ در استان ایلام برای اشتغال زایی به شمار می رود باید رشته های متناسب با این ظرفیت در مراکز علمی استان ایجاد شود ولی متاسفانه خبری از این مهم نیست و در واقع بسیاری از رشته ها اصلا متناسب با دیگر ظرفیتهای استان هم نیست.

سال ۱۳۹۱ بود که دانشکده نفت و گاز ایلام پس از چند سال معطلی برای حل این معضل اساسی به بهره برداری رسید و با حضور مسئولان کشوری و استانی افتتاح شد ولی الان متاسفانه با گذشت دو سال از زمان افتتاح این پروژه فقط در حد یک ساختمان است و خبری از تجهیزات و دانشجو نیست.

نیروهای آچر به دستی که تربیت نشدند

رضا صحرایی رئیس دانشگاه ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه دانشکده نفت و گاز ایلام با گذشت دو سال از افتتاح بدون امکانات رها شده و در واقع بدون تجهیزات است و این در حالی است وزیر نفت در سفر خود به استان ایلام اعلام کرد برای پروژه های نفت و گاز نیروی آچر به دست می خواهیم، قرار بود این دانشکده نیروی آچر به دست تحویل دهد ولی متاسفانه هم اکنون این گونه نیست.

وی عنوان کرد: این دانشکده متاسفانه بدون هیچ امکانات حداقلی و فقط در رشته های مهندسی شیمی دانشجو دارد.

این مسئول عنوان کرد: توسعه رشته ها و مراکز علمی متناسب با ظرفیت بزرگ و ارزشمند نفت و گاز در استان ضروری است و با رایزنی های به عمل آمده قرار است شش میلیارد تومان برای تجهیز این دانشکده اختصاص یاید.

صحرایی عنوان کرد: در تلاش هستیم که امکانات و تجهیزات و دیگر مشکلات در دانشکده نفت و گاز دانشگاه ایلام را بر طرف کنیم تا جوانان ایلامی با کسب آموزش ها و تحصیلی لازم در پروژه های نفتی مشغول به کار شوند.

۵ میلیارد دلار در حوزه نفت و گاز ایلام سرمایه گذاری می شود

محمدرضا مروارید استاندار ایلام هم چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر خبر از سرمایه گذاری پنج میلیارد دلاری در حوزه نفت و گاز ایلام خبر داد و گفت: با این میزان اعتبار تحولی بزرگ در استان رخ خواهد داد.

محمدرضا مروارید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بدون شک نفت و گاز دو ظرفیت مهم استان ایلام برای سرمایه گذاری و رفع مشکل بیکاری استان ایلام است که در این راستا این مهم در دستور کار مسئولان ارشد کشوری و استانی قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: توسعه میادین نفتی، تسریع در روند پروژه های نفتی استان مثل پالایشگاه نفت، پتروشیمی دهلران، پتروشیمی ایلام، فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام و توسعه میادین نفتی مشترک از برنامه های دولت در استان ایلام است.

این مسئول تصریح کرد: استان ایلام این ظرفیت را دارد که تا سقف دو میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را توسعه دهد که دستگاه های اجرایی باید تلاش های بیشتری انجام دهند.

سهم نیروی های بومی از اشتغال صنایع نفت و گاز استان

اما سوالی که پیش می آید اینکه با این حجم پروژه و سرمایه گذاری در استان محرومی مثل ایلام که بیکاری در آن روز به روز افزایش می یابد چه سهمی در اشتغال زایی نیروهای بومی دارد. جواب این سوال می تواند در بحث آموزش عالی استان نهفته باشد چراکه بدون شک در مرحله اشتغال در این پروژه ها، نیروهایی مشغول به کار می شود که تخصص داشته باشد و بعد بحث بومی و غیر بومی اولویت دارد.

در این بین اگر مسئولان ارشد استان ایلام زمینه را برای کسب مهارت و آموزش های عالی در زمینه نفت و گاز فراهم کنند نیروی بومی در اولویت نخست اشتغال قرار می گیرد.

این استان با دارا بودن ذخائر ۱۴ تریلیون مترمکعبی گاز، استعدادها، ظرفیت ها و قابلیت های بی ‏نظیری دارد.

در استان ایلام ایجاد پالایشگاه‌های گازی و پالایشگاه‌های نفتی و در کنار آن صنایع پتروشیمی ‏و در مراحل بعد صنایع پایین دستی این صنعت باید مد نظر قرار گیرد تا هم زمینه ایجاد ارزش ‏افزوده در اقتصاد ملی و هم افزایش سطح اشتغال و درآمد و رفاه اقتصادی و توسعه عدالت اجتماعی در ‏این استان محروم را در پی داشته باشد. ‏