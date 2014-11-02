وزارت آموزش و پرورش مشکلی برای تهیه سیستم گرمایشی ایمن ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رئیسی شنبه شب در جمع مدیران شهرستان بوکان با بیان اینکه هم اکنون استفاده از هر نوع وسیله گرمایشی، بخاری های معیوب و غیراستاندارد در مدارس کشور ممنوع است عنوان کرد: این موضوع به تمامی مدارس کشور ابلاغ شده است و باید اجرایی شود.

وی ادامه داد: برای برطرف کردن مشکل سیستم گرمایشی مدارس کشور در سال جاری اعتباری بالغ بر سه هزار میلیارد ریال جهت استانداردسازی بخاری های مدارس و جمع آوری بخاری های نفتی و گازی تخصیص یافته است.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان اینکه هم اکنون دو سوم از فضاهای آموزشی کشور ایمن هستند عنوان کرد: در زمان حاضر وجود ۵۳ میلیون مترمربع فضای آموزشی در کشور دارد که دو سوم آن به دلیل ایمن بودن در حوادث غیرمترقبه کشوری به عنوان پایگاه های امداد، نجات و اسکان های فصلی مورد استفاده قرار می گیرند.

رئیسی در ادامه در مورد امکانات موجود در مدارس کشور گفت: به دلیل وجود امکانات کافی و رایگان در مدارس سراسر کشور هیچ دانش آموزی به دلیل نبود امکانات از تحصیل محروم نشده و در این زمینه تمام امکانات برای مناطق محروم نیز تدارک دیده شده است.

وی در مورد کمک خیرین به آموزش و پرورش نیز افزود: خیرین مدرسه ساز با فعالیت های خیرخواهانه خود در ساخت مدارس در مناطق محروم کشور، عمده مشکلات آموزش و پرورش را در حوزه تامین فضای آموزشی در این مناطق را بدوش کشیده و آن را حل کرده اند.

وجود سیستم های گرمایشی نامناسب در مدارس کشور به خصوص مدارس در شهرستانهای مرزی آذربایجان غربی در سالهای گذشته موجب بروز حوادث تلخی شده بود که آتش سوزی مدرسه شین آباد پیرانشهر یکی از این حوادث تلخ بود.