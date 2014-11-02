جوابیه بهزیستی به گزارش" هتلی که بدون نیاز سنجی احداث شد" و توضیح مهر

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتشار گزارش « هتلی که بدون نیازسنجی احداث شد/ هتل آپارتمان سالمندان خاک می خورد» بهزیستی خراسان جنوبی جوابیه ای برای خبرگزاری مهر ارسال کرد که به شرح زیر است:

با عنایت به قرار گرفتن خبری با تیتر هتلی که بدون نیاز سنجی احداث شد... بر روی خروجی خبرگزاری، خواهشمند است نسبت به درج جوابیه زیر اقدام فرمایید.

1. هتل آپارتمان سالمندان توسط بخش خصوصی احداث شده است و از محل اعتبارات دولتی هزینه ای برای آن صرف نشده است.

2. جمعیت سالمندان در کشور هر روز رو به افزایش است به طوری که نرخ سالمندی در کشور 8.2 درصد و در خراسان جنوبی9.5 درصد است و بر اساس پیش بینی های کارشناسان برآورد می شود تا سال2020میلادی این نرخ به 29درصد افزایش یابد و با این نرخ در حال افزایش سرمایه گذاری در بخش سالمندان مقرون به صرفه است و از طرفی توجه به این قشر جامعه ضروری و اساسی است.

3. این مرکز در صدر ارائه خدمتی جدید در حوزه سالمندان است و اولین هتل سالمندان کشور نیازمند اطلاع رسانی است که باید به آن توجه کرد و انتظار می رود مجموعه رسانه های استان خدمات این مرکز را اطلاع رسانی نمایند.

4. درعین حال برای راه اندازی کامل این مرکز مکاتبه با تمامی استانهای کشور برای معرفی سالمندان احتمالی انجام شده، مجوز یارانه برای 10سالمند اخذ شده، رایزنی لازم با بنیاد فرزانگان استان برای قبول مدیریت مرکز و سایر امورات آن انجام شده است، پیشنهاد واگذاری برنامه مراقبین آموزش دیده به بنیاد در جهت اهداف هتل سالمندان و خدمت رسانی بیشتر صورت گرفته است.

مضافا تمامی مساعی برای راه اندازی کامل این مرکز به قصد آن که تکریم منزلت سالمندان است انجام شده است که انشاالله با اطلاع رسانی شاهد استفاده از تمامی ظرفیت خواهیم بود.

پاسخ خبرگزاری مهر به جوابیه بهزیستی:

- خبرنگار مهر در گزارش خود قید کرده بود که این هتل توسط خیرین بخش خصوصی در استان احداث شده است و در گزارش نیز عنوان نشده بود که از اعتبارات دولتی برای این پروژه سرمایه گذاری شده است.

- خبرگزاری مهر در گزارش منکر این نبوده است که توجه به قشر سالمند ضروری و اساسی نبوده اما در استان خراسان جنوبی که بیش از نیمی از سالمندان آن در روستاها و بیش از 57 درصد جمعیت سالمندی آن تحت پوشش کمیته امداد و همچنین بیش از دو هزار سالمند نیز تحت پوشش بهزیستی بوده وبرای نیازهای اولیه خود وابسته به نهادهای حمایتی هستند چگونه توقع است که برای نگهداری به هتل سالمندان مراجعه کنند.

- علی رغم پیگیری های بهزیستی استان برای کاهش هزینه ها از یک میلیون و 200 هزار تومان به 600 هزار تومان برای پذیرش در هتل سالمندان اما به نظر می رسد با این شرایط نیز سالمندان استان توانایی پرداخت همین هزینه را هم نداشته باشند.

- علی رغم مکاتباتی که اداره کل بهزیستی استان عنوان کرده که با تمامی استانهای کشور برای جذب سالمند انجام شده اما با گذشت یکسال از افتتاح این مرکز حتی یک سالمند در این هتل پذیرش نشده است و به نظر نمی رسد سالمندی از سایر استانهای کشور در استانی که زیر ساختها در آن برای گردشگری فراهم نیست تمایلی برای حضور و نگهداری در این استان خانواده آنها داشته باشند.

- همچنین خبرگزاری مهر در گزارش خود قید کرده بود که مجوز یارانه برای 10 نفر در این هتل گرفته شده و اقدامات انجام شده از سوی بهزیستی استان برای پذیرش سالمند را عنوان کرده اما باید گفت علی رغم همه اقدامات صورت گرفته توسط بهزیستی استان به گفته مدیر بهزیستی شهرستان بیرجند " نیازسنجی هتل سالمندان بیرجند با درآمد استان سازگار نیست".

خبرگزاری مهر در این گزارش بر این اذعان داشته که بهتر بود هزینه های میلیاردی که از سوی خیرین محترم برای ساخت این هتل آپارتمان در استان خراسان جنوبی که بیشتر جنبه اولین را خواسته که برای خود داشته به سمت و سوی دیگر برای کمک به سالمندان این استان سوق داده می شد تا بیشترین بهره برداری را می توانستیم از آن داشته باشیم.