به گزارش خبرگزاری مهر، محققان "کویینز" از دانشگاه کانادا در جدیدترین مطالعات خود دریافتند که انجام روزانه 4 دقیقه ورزش، بازی یا سرگرمی هایی که با فعالیت های بدنی همراه هستند، می توانند تاثیر به سزایی را در یادگیری دانش آموزان ایفا کنند زیرا دقایقی که به ورزش و بازی پرداخته می شود، نتیجه ای جز کاهش حواس پرتی و جذب توجه دانش آموزان به کلاس درس ندارد.

در این مطالعه دانش آموزان پایه های مختلف بخصوص دوره های دبستان و راهنمایی را مورد مطالعه قرار دادند. دکتر "گارد"، سرپرست این تیم تحقیقاتی می گوید: "در این مطالعه دانش آموزان گروه های سنی مختلفی را مورد بررسی قرار دادیم. دانش آموزانی که در پایه های راهنمایی و دبستان تحصیل می کنند، کمتر به صحبت های معلمان خود توجه می کنند در صورتی که اگر تدریس در قالب بازی، شادی و همینطور فعالیت های فیزیکی باشد نه تنها توجه شاگردان به کلاس درس را افزایش می دهد بلکه در سطح یادگیری آنها نیز تاثیر دارد. در این مطالعه، یک موضوع واحد به دو گروه از دانش آموزان به دو روش مختلف تدریس شد. در روش اول، دروس با کمک فعالیت های فیزیکی، شادی و بازی تدریس شد و در روش دوم نیز به شیوه کاملا معمولی به تدریس پرداخته شد.

نتایج این دو تحقیق نشان داد، در زمان امتحان، شاگردان گروه اول نسبت به گروه دوم موفق تر بوده و حافظه آنها در نگه داری مطالب پویاتر عمل کرده است. محققان توصیه می کنند شادی، خنده و همینطور فعالیت های فیزیکی بایستی با دروس همراه شوند تا بتوان بازدهی کلاس ها را افزایش داد.