انتقاد از تخصیص نیافتن سبد امنیت غذایی به بازنشستگان/دریافتی 8 درصد بازنشستگان کمتر از 200 هزار تومان است

علی اکبر خبازها در گفتگو با مهر افزود: در مرحله اول اختصاص سبد کالا به نیازمندان و افراد کم درآمد تمامی بازنشستگان این سبد را دریافت کردند اما در مرحله ای که به تازگی اجرای آن آغاز شده گویا بازنشستگان از دریافت این سبد محروم هستند.

وی با اشاره به اینکه 7 تا 8 درصد بازنشستگان کمتر از 200 هزار تومان مستمری می گیرند گفت: این افراد کسانی هستند که با 10 سال سابقه و 60 سال سن بازنشسته شده اند براساس قانونی که سال گذشته به تصویب رسید توانستند خود را بازنشست کنند.

به گفته خبازها، متاسفانه حقوق این افراد بسیار پایین است به طوری که از عهده اداره زندگی خود برنمی آیند. بنابراین جا دارد که دولت این افراد را از کمک و اختصاص سبد کالا محروم نکند که البته متاسفانه این اتفاق رخ داده است.

وی با تاکید بر اینکه 56 درصد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی حداقل حقوق را دریافت می کنند گفت: دریافت حقوق 670 هزار تومانی کفاف پنج، شش روز زندگی بازنشسته و خانواده اش را می کند و آنها فقط می توانند طی این مدت نان و پنیر بخورند.

عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از مسئولان تامین اجتماعی و همچنین وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درخواست کرد که افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده براساس نرخ واقعی تورم افزایش دهد تا شاید بتوانند کمی از عهده مشکلات خود برآیند.

وی در مورد دیدار با وزیر رفاه نیز گفت: تاکنون چندین نامه برای دیدار با وزیر رفاه و عنوان کردن مشکلات بازنشستگان ارسال کرده ایم و هر دفعه قول مساعد برای گفتگو و دیدار را داده اند اما متاسفانه طی یک سال و نیم گذشته این اتفاق رخ نداده است.