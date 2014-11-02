ترمینال مرکزی تبریز پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی قبل از ظهر یکشنبه در بازدید سرزده از پایانه مرکزی ترمینال تبریز گفت: اقدامات اجرایی و عمرانی این پروژه مهم که چندین سال به صورت نیمه تمام به حال خود رها شده بود حدود یک سال است که به صورت جدی پیگیری می شود و باید امسال به اتمام برسد.

وی ادامه داد: این پروژه از جمله طرح هایی است که به صورت جدی در پی تکمیل آن هستیم و با تاکیداتی که به مسئولان ارگان های مرتبط داشته ایم، باید تا پایان سال این پروژه تمام شود.

نجفی افزود: در حال حاضر این پروژه دارای پیشرفت ۷۵ درصدی بوده که با تلاشی که مسئولان به کار می گیرند، به زودی افتتاح و مورد استفاده کامل قرار خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: عملیات اجرایی تکمیل این ترمینال با هدف ساماندهی تمام اتوبوس های شرکت های مسافربری ورودی به تبریز از نقاط مختلف کشور از دو دهه پیش آغاز شده بود.

شهردار تبریز با تاکید بر ضرورت راه اندازی هرچه سریعتر کل مجموعه ترمینال تبریز گفت: در حال حاضر علاوه بر اجراي بخش هاي زيربنايي، مراحل نصب سقف سازه فضايي اين مجموعه به اتمام رسیده است و بقیه مراحل عملیاتی این پروژه نیز باید هرچه سریعتر اجرا شود.