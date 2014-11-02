غیبت عجیب ایران/ اهداف پروازی بیراهه را نشانه رفته!

به گزارش خبرنگار مهر، شرایط تیم ملی اهداف پروازی خوب نیست. قرارداد مربیان به پایان رسیده و اردوها هم که فعلا تعطیل است. چهارمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا هم در حالی به میزبانی امارات برگزار می شود که فدراسیون در فاصله چند روز مانده به آغاز مسابقات به فکر روادید ملی پوشانش افتاده بود. اماراتی ها هم که سابقه کارشکنی دارند همکاری نکردند و تیمی که از 7 نفر به 3 نفر ریزش کرده بود هم به امارات اعزام نشد.

ایران در حالی این رقابت ها را از دست داد که میزبانی دوره بعدی را در اختیار دارد و طبیعتا این غیبت تبعات منفی را برای میزبانی دوره بعدی به همراه خواهد داشت.

این اتفاق در شرایطی برای تیم ملی تیراندازی اهداف پروازی رخ داده که پس از پایان مدت قرارداد دو مربی تیم ملی، فدراسیون هنوز نتوانسته جانشینان آنها را انتخاب کند. ضمن اینکه این دو مربی هر چند قراردادشان به پایان رسیده بود اما از اینکه لفظ "برکناری" در مورد آنها به کار رفته ناراحت هستند. با این اتفاقات اوضاع تیم ملی بحرانی تر از قبل شده و مشخص نیست چه تصمیمی برای آینده اتخاذ خواهد شد.

شاید تنها تیمی که تا حدی در تیراندازی تکلیف خود را می داند تیم تفنگ است که تا المپیک ریو با "لازلو" قرارداد دارد. تیراندازی که به مشکلات مالی و کمبود امکانات عادت کرده منتظر برگزاری انتخابات است تا با شناختن رئیس چهار سال آینده و برنامه ریزی بهتر به کار خود ادامه دهد.