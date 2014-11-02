باید در زمینه اشتغالزایی توان خود را دو برابر کنیم/ جذب ۴۷۵۰ میلیارد ریال از اعتبارات سفر رهبری به استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رضایی بابادی در جلسه شورای برنامه ریزی و اشتغال استان کرمانشاه خواستار برگزاری جلسه بصورت هفتگی شد و اظهار داشت: هر چه این جلسات بیشتر و با فاصله زمانی کمتری تشکیل شوند هم تصمیمات بهتری اتخاذ خواهد شد و هم از انباشت و بلاتکلیفی مصوبات کاسته خواهد شد و این خود به افزایش هم اندیشی و خرد جمعی کمک خواهد کرد.

وی گفت: ما باید دو مسئله را در این خصوص در نظر داشته باشیم، یکی اینکه برای برنامه سالانه استان بصورت فشرده، هم اندیشی کنیم و دوم اینکه باید استان را در برنامه ششم توسعه با یک ضریب جهشی به پیش ببریم.

رضایی بابادی سپس به یکی از برنامه های معاونت توسعه مدیریت در خصوص ساماندهی همایش ها و سمینارهای بی کیفیت در استان اشاره کرد و افزود: با همایش هایی که چیز خاصی از دل آنها بیرون نمی آید مخالف هستیم و اگر دستگاهی قصد دارد که همایشی برگزار کند ضمن آنکه باید در شورای برنامه ریزی استان تصویب شود، خود نیز با تشکیل کارگروه های تخصصی، در خصوص برون داد آن به یک جمع بندی برسد تا نتایج مشخصی داشته باشد وگرنه با برگزاری آن مخالفت می شود.

استاندار کرمانشاه در خصوص اعتبارات سفر مقام معظم رهبری نیز با اشاره به نعمات این سفر تصریح کرد: هم اکنون از مجموع ۷۰۰میلیارد تومان اعتبارات سفر پر برکت رهبری در سال ۹۰ نزدیک به ۴۵۷ میلیارد تومان آن جذب شده و حدود ۳۰۱ میلیارد تومان آن در قالب ۱۰۸۸ طرح تخصیص یافته است و باید پیگیری های لازم را داشته باشیم تا بقیه این اعتبارات نیز جذب استان شوند و این وظیفه دستگاه های اجرایی را سنگین تر می کند.

وی افزود: همه مسئولان استان اذعان دارند که برکات آن سفر باعث حرکت استان در همه زمینه ها شده است.

استاندار کرمانشاه بر تشکیل و برگزاری شورای اشتغال در شهرستان ها، بخش ها و دهیاری ها تاکید کرد و گفت: باید در زمینه اشتغالزایی توان مان را دو برابر کنیم تا بتوانیم از ردیف ۲۵ توسعه یافتگی استان های کشور به جایگاهی بین ۱۰تا ۱۲برسیم که با توجه به امکانات و جمعیتی که داریم شایستگی این جایگاه را داریم.