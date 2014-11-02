نماینده قم در لیگ برتر فوتسال در سراشیبی ناکامی

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور با عبور از ایستگاه دهم به پایان نیم فصل خود نزدیک می‌شود اما شرایط به گونه ایده آل برای نماینده قم پیش نرفته است.

در شرایطی که ماهان تندیس قم با ۷ پیروزی متوالی از ۷ مسابقه، می رفت تا به تیمی دست نیافتنی در صدر جدول لیگ برتر تبدیل شود، روزهای خزان این تیم از راه رسید و حاصل این روزهای تلخ، کسب تنها یک امتیاز از جمع ۹ امتیاز ۳ بازی اخیر این تیم بوده است.

ماهان تندیس که پس از شروع رویایی خود در لیگ برتر، علاقمندان به فوتسال در قم را به کسب نخستین قهرمانی تاریخ لیگ برتر توسط یک تیم قمی امیدوار کرد حالا پس از ۱۰ هفته صدر جدول را از دست داده است.

شرایط ماهان به گونه ای است که اگر این تیم خود را پیدا نکند و نتایج ضعیف این تیم ادامه پیدا کند، بعید نیست که رتبه این تیم در جدول تا پایان نیم فصل نخست تا رده های چهارم یا پنجم هم تنزل پیدا کند.

علل ناکامی، فنی یا غیر فنی؟

نگاهی به تمامی نتایج ماهان تندیس از ابتدای فصل تا کنون نشان می دهد نمودار نتایج ماهان تندیس تا هفته هفتم صعودی است اما از هفته هفتم تا دهم، با سقوطی آزاد مواجه شده است.

ماهان تندیس در این بازه زمانی، نه تغییری در بازیکنان خود داشته است و نه در کادر فنی خود، اعمال تغییر کرده است و نکته جالب این که حریفان ماهان تندیس که این تیم، مغلوب آن ها شده، تیم های انتهای جدولی بوده اند.

با توجه به قرائن موجود، به نظر می رسد بازیکنان ماهان تندیس در هفته های اخیر دچار مشکلات غیر فنی شده اند که بر نحوه عملکرد این تیم اثر گذاشته و بدیهی است مسئولان این تیم، باید در قبال بروز این مشکلات احساس خطر کرده و تمهیدات لازم را بیاندیشند.

واقعیت این است که ماهان تندیس با وجود نتایج ضعیف اخیر، هنوز هم یکی از بخت های مسلم قهرمانی است و این فرصت نباید به پای حاشیه ها و مسائل غیر فنی پیرامون این تیم بسوزد.

بازی بی تفاوت ماهان تندیس در نیمه نخست دیدار برابر حفاری اهواز در قم، مشتی است نمونه خروار و نشان دهنده نمایشی که بازیکنان ماهان تندیس در بازی با شهرداری ساوه و مقاومت البرز نشان داده اند.

به نظر می رسد اگر فشار تماشاگران در بازی ماهان تندیس و حفاری نبود، ماهان تندیس که در نیمه نخست با ۲ گل بازنده به رختکن رفته بود، مساوی کردن بازی را حتی در خواب هم نمی دید.

برای تیمی که در تبریز دبیری و در تهران تاسیسات دریایی را شکست داده، تاسف بار و غیر قابل باور است که برابر قعر جدولی ها حرفی برای گفتن نداشته باشد در حالی که نه بازیکنی از جمع ماهانی مصدوم و محروم بوده که بتوان شکست ها را به غیبت وی ربط داد و نه اتفاق خاصی در این باشگاه رخ داده است.

انگشت اتهام این روزها به سوی برخی بازیکنان ماهان تندیس است که گویا رفتارهای غیرحرفه ای این بازیکنان، سبب اثرگذاری بر کیفیت نمایش ماهان تندیس شده گرچه این رفتارها هرگز مورد تایید قرار نگرفته اما تکذیب هم نشده است.

این که فلان بازیکن تنها در بازی به بهمان بازیکن پاس بدهد که وی گلزنی کند و بلکه به تیم ملی دعوت شود، از آن دسته رفتارهایی است که جایی در حرفه ای گری ندارد گرچه خسوس کاندلاس سرمربی اسپانیایی تیم ملی با دعوت تنها یک بازیکن از ماهان تندیس به تیم ملی، نشان داد خیلی هم به ماهان تندیس ارادت ندارد.

وضعیت جدول

مس سونگون تمام نیم فصل را دنبال ماهان تندیس دوید و حالا با به لطف نتایج شگفت انگیز ماهان تندیس که ابهت این تیم را شکسته، یک امتیاز هم از ماهان بیشتر دارد و در صدر جدول قرار دارد.

اوضاع زمانی برای ماهانی ها پیچیده می شود که شاگردان امیر شمسایی در ۳ بازی باقی مانده تا پایان نیم فصل، ۳ بازی سنگین در پیش دارند که ۲ تای آن در قم برگزار می شود.

آن ها ابتدا کار خود را با دیدار با گیتی پسند اصفهان در قم آغاز می کنند، سپس به مشهد می روند تا با فرش آرا مسابقه دهند و در نهایت در هفته پایانی نیم فصل از مس سونگون پذیرایی می کنند.

موفقتی در این ۳ بازی سبب بازگشت ماهان تندیس به صدر جدول می شود و راه موفقیت در این کارزار دشوار از مسیر پیروزی خانگی بر گیتی پسند می گذرد.

وضعیت جدول به گونه ای است که غیر از مس سونگون ۲۳ امتیازی و ماهان تندیس ۲۲ امتیازی، تیم های تاسیسات دریایی ۱۹ امتیازی و گیتی پسند و فرش آرای ۱۷ امتیازی در تعقیب مدعیان هستند.

ماهان تندیس باید از یک سو به دنبال حفظ حاشیه امنیت ۳ امتیازی با تاسیسات دریایی رده سومی و سایر تیم های مدعی باشد و از سوی دیگر در ماراتن امتیازی با مس سونگون عقب نماند و بدیهی است غفلت دوباره در این مسیر به معنای خداحافظی با قهرمانی است.