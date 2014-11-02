برگزاری ۷۵ برنامه متمرکز هفته بسیج در شهرستان قدس

به گزارش خبرنگار مهر، نورمحمد فردی پیش از ظهر امروز در نشست هماهنگی برنامه های هفته بسیج قدس که با حضور معاونین سیاسی و عمرانی فرماندار، رئیس شورا، شهردار، فرمانده سپاه، نماینده ولی فقیه در سپاه و سایر روسای ادارات شهرستان قدس برگزار شد، اظهار داشت: رمز جاودانگی امام حسین (ع) در خلوص نیت و بصیرت نسبت به ارزش‌های دینی است و هر سال شاهد اوج ارادت و معرفت بیشتر نسبت به ساحت مقدس امام حسین (ع) هستیم.

وی افزود: وظیفه امروز پیروان امام حسین (ع) این است که هرکسی به اندازه توان خود توطئه‌ها و شیطنت‌های دشمن را بشناسد و با بصیرت و آگاهی به جامعه زمان، وظیفه خود را انجام دهد، نام بسيج يادآور خاطره عزيزترين نهاد و بزرگترين مردان تاريخ ما است. نهادي كه به تعبير امام راحل تشكيل آن «يقينا از بركات و الطاف جليه خداوند تعالي بود.» و «شجره طيبه و درخت تناور و پرثمري است كه شكوفه هاي آن بوي بهار وصل و طراوت يقين و حديث عشق مي دهد.

فردی تصریح کرد: این دلاوری و رشادت های بسیجیان بود که در جنگ هشت ساله برابر رژیم بعث اجازه ندادند که حتی یک وجب از خاک کشور به دست دشمنان بیفتد امروز همه مسئولان وظیفه دارند که خدمات بسیج را که پس از پیروزی انقلاب در تمام عرصه ها انجام داده به نسل جوان انتقال دهند که این هفته بسیج بهترین زمان و موقعیت برای این کار است که با برنامه ریزی صحیح و برگزاری مراسم های باشکوه این مهم به بهترین شکل ممکن صورت پذیرد.

در ادامه نشست فرمانده ناحیه مقاومت سپاه پاسداران شهرستان قدس گفت: بسیج نور چشم رهبری، میوه دل مردم، ثمره شیرین انقلاب اسلامی و پشتوانه پیشرفت کشور است.

سرگرد فیاض الله یاری افزود: شرط اوّل بسیجی بودن، دیندار بودن است، بسیجی باید چنان باشد که برای همه جوانان کشور جذابیت داشته باشد، بسیج متعلق به اسلام، انقلاب و ملت است و باید به آرمان های کشور و ملت مسلمان و شرافتمند ایران اسلامی بیندیشد.

وی ادامه داد: سپاه و بسیج شهرستان قدس برای هفته بسیج ۷۵ برنامه در سطح حوزه ها و پایگاه های بسیج برگزار می کند که ۵ مورد از این برنامه ها به صورت شهرستانی و متمرکز خواهد بود که از همه ادارات و دستگاه تقاضا می شود که با این نهاد همکاری لازم را داشته باشند.

همایش اقتدار با حضور ۲۵۰۰ بسیجی در قدس برگزار می شود

سرگرد الله یاری تصریح کرد: گلباران مزار شهدا در روز ۶ آذر، برگزاری همایش اقتدار با حضور ۲۵۰۰ بسیجی، برپایی نمایشگاه جنگ نرم، دیدار با امام جمعه و حضور بیجیان در مصلی نماز جمعه از مهمترین برنامه های سپاه و بسیج در هفته بسیج است.

وی اظهار داشت: البته سپاه برای هرچه بهتر برگزار کردن این مراسم ها نیاز به همکاری ادارات مختلف بویژه شهرداری دارد، از همه دستگاه ها تقاضا می شود که در فضاسازی ادارات و شهر دراین هفته همکاری لازم را داشته باشند و در برگزاری همایش و نمایشگاه نیز کمک های خود را از جمله تهیه تلویزیون های بزرگ، کامپیوتر و ویدئو پرژکتور و مبلغ ۱۵ میلیون تومان دریغ نکنند تا برنامه های در خور شان بسیج برگزار شود.

فرمانده سپاه شهرستان قدس گفت: وقتی که دشمن، در جنگ تحمیلی، مقاومت و فداکاری نیروهای دست از جان شسته را دید و فهمید در جبهه نظامی نمی تواند پیروز شود، از روزنه فرهنگ وارد کارزار جدیدی بر ضد نظام اسلامی و باورهای فرهنگی ـ مذهبی ملت ما شد.

وی اضافه کرد: در این جبهه و جنگ، هدف اصلی جوانان است. دشمن در صدد غلبه بر تفکر و اندیشه جوانان است، اما جوانان برومند کشور، در پناه تفکر دوراندیشانه و واقع بینانه بسیجی نشان دادند نسلی فرهیخته و فهمیده و مشکل گشا هستند، نه مشکل آفرین. امید است با این تفکر راسخ و مؤثّر، دشمن شکستی دیگر را تجربه کند، در همین راستا طرح دجالواره به خوبی در شهرستان برگزار شد.

ثبت نام ۳۰۰ نفر در طرح تعویض ماهواره با دستگاه دیجیتال

وی افزود: در راستای تبلیغات بسیار خوب بسیج و سپاه درباره مضرات و خطرات دجالواره بیش از ۳۰۰ نفر در طرح تعویض ماهواره با دستگاه دیجیتال ثبت نام کرده اند که در صورت تامین دستگاه های دیجیتال طی یک برنامه باشکوه این تعویض صورت خواهد گرفت.

این مسئول گفت: همچنین طی دو ماه گذشته بیش از ۳۰ هزار نفر در شهرستان قدس تحت پوشش سخنرانی های آگاه سازی اقناعی که توسط سپاه برگزار شده، قرار گرفتند، مدارس، پایگاه های بسیج، مساجد و ادارات اماکنی هستند که بیشترین تعداد سخنرانی در ان ها برگزار شده است.