سالانه ۴۰۰ هزار تن پسماند در لرستان تولید می شود/ طرح جامع مدیریت پسماند معطل تصویب

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد فتحی بیرانوند صبح یکشنبه در چهارمین جلسه شورای پسماند استان لرستان یکی از مهمترین معضلات شهری را وجود انواع پسماند دانست و اظهار داشت: در سطح شهرهای استان با وضعیت بسیار بدی در بحث زباله های شهری همچون نخاله های ساختمانی، پسماندهای بیمارستانی و پسماند سنگبری ها مواجه هستیم که این عوامل باعث به مخاطره افتادن سلامت افراد می شوند.

وی بر توجه بیشتر اعضای شورای پسماند در راستای عملیاتی کردن مصوبات کارگروه تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه یک عزم جدی در همه حوزه ها در این رابطه بوجود آمده است امیدوار هستیم در زمینه جمع آوری پسماند به شرایطی برسیم که در خور شان مردم لرستان باشد.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان به بیان گزارشی در رابطه با وضعیت پسماندهای استان پرداخت و عنوان کرد: در حوزه های شهری سالانه ۳۰۶ هزار و ۵۰۰ تن پسماند شهری و ۱۰۹ هزار و ۵۰۰ تن پسماند روستایی در استان تولید می شود.

فتحی بیرانوند در اینباره افزود: سالانه چهار هزار و ۷۰۰ تن پسماندهای صنعتی، ۱۸ هزار و ۲۵۰ تن پسماند بیمارستانی، ۱۱ تن پسماند و سموم کشاورزی امحا شده و حدود دو هزار تن از سایر پسماندها در لرستان تولید می شود.

تولید روزانه زباله خانگی در لرستان حدود هزار و ۷۰۰ تن است

وی با اشاره به اینکه میزان تولید روزانه زباله خانگی در استان حدود هزار و ۷۰۰ تن است بیان داشت: در زمینه دفع پسماند دفع اصولی و بهداشتی در سطح استان وجود ندارد و به جز الشتر بقیه شهرستان ها محل مناسبی برای دفع پسماندها ندارند.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان با بیان این مطلب که تمام مراکز دفع زباله های شهری استان دارای مشکلات عدیده زیست محیطی هستند گفت: بحث سوزاندن زباله های شهری یکی از مشکلات اصلی ماموران دفع در شهرهای بزرگ استان است.

فتحی بیرانوند تصریح کرد: با توجه به اینکه در قانون الزام شده است که تمامی شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت بایستی کارخانه کمپوست داشته باشند در بسیاری از شهرهای استان این کارخانه وجود ندارد.

وی اضافه کرد: در حوزه سنگبری ها و واحدهای صنعتی پیشنهاد می شود ضایعات ناشی از برش سنگ ها در مناطق مشخصی از هر شهرستان و با نظارت محیط زیست امحا و دفن شوند چرا که وجود ضایعات سنگ و بوی بد ناشی از تجمع ضایعات باعث بروز آلودگی های زیادی در این مناطق شده است.

وی بیان داشت: در اواخر سال گذشته بحث طرح جامع مدیریت پسماند استان توسط مشاور طرح تهیه و تصویب شد و از طریق مدیریت شهری به وزارت کشور فرستاده شد که این طرح فعلا در وزارت کشور به تصویب نرسیده است.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان از معاون عمرانی استانداری لرستان خواست پیگیری های لازم در این زمینه را انجام داده چرا که با تصویب طرح جامع مدیریت پسماند اعتبارات مناسبی در زمینه دفع پسماندها در اختیار استان قرار خواهد گرفت.