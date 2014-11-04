طاهره ایبد در گفتگو با خبرنگار مهر، پرداختن به حواشی را مهم‌تر از توجه به اصل داستان عاشورا دانست و افزود: قرار نیست بچه‌ها، تاریخ بخوانند. آموزش و پرورش، به اندازه کافی با بچه‌ها از تاریخ و مذهب و رویدادهای تاریخی- مذهبی چون عاشورا، آن هم به شکل مستقیم و اغراق شده سخن می‌گوید پس بهتر است نویسندگان در درجه نخست به نوشتن یک داستان خوب بپردازند.

نویسنده مجموعه هفت جلدی «بچه‌های عاشورا» گفت: این مجموعه هر سال یا یک سال در میان از سوی انتشارات «به‌نشر» منتشر می‌شود و بچه‌ها با آن به خوبی ارتباط برقرار کرده‌اند. هر کدام از داستان‌ها را یکی از بچه‌های حاضر در دشت کربلا روایت کرده است.

ایبد معتقد است: نویسندگان باید بچه‌ها را با مفهوم و حس و حال عاشورا آشنا کنند. حتی اتفاقی که افتاده مهم نیست. به این معنی که لازم نیست بچه‌ها تاریخ عاشورا را به درستی بدانند آنچه اهمیت دارد آشنایی بچه‌ها با مفاهیمی چون گذشت و فداکاری و انسان‌دوستی است.

نویسنده «دور گردون» به این‌که نوشتن برای کودکان بسیار دشوار است، اشاره و بیان کرد: کسانی که برای بچه‌ها می‌نویسند باید دنیای آنان را بشناسند و با ذهن و زبانشان آشنا باشند.

وی افزود: از طرفی باید محدودیت دایره واژگانی این گروه سنی را دریابند و با توجه به ظرفیت زبانی آنان به خلق داستان‌های جذاب و تاثیرگذار بپردازند. آنان باید به جای اشاره مستقیم به زندگی امامان در مرحله نخست، فلسفه وجودی آنان را درک کرده و به اخلاق و ارزش‌های انسانی توجه کنند.