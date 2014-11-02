کمیته امداد لرستان ۱۴ میلیارد ریال به ازدواج مددجویان کمک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوان میهن پور در این رابطه اظهار داشت: از ابتدی سال جاری تا کنون تعداد هزار و ۷۵ مددجوی لرستانی از کمک هزینه های ازدواج این نهاد بهره مند شده اند.

وی تصریح کرد: پرداخت کمک هزینه ازدواج نقش مهمی در تسهیل ازدواج و ترویج این سنت دینی به همراه داشته است.

میهن پور در ادامه سخنان خود گفت: کمک امداد به امر ازدواج جوانان در قالب کمک هزینه تامین جهیزیه، پرداخت هدیه ازدواج به پسران، کمک به ازدواج مجدد است که در این راستا مبلغ ۱۴ میلیارد و ۲۹۴ میلیون و ۹۲۶ هزار ریال هزینه شده است.

وی بیان داشت: کمیته امداد این استان علاوه بر پرداخت کمک هزینه های ازدواج برای استحکام بنیان خانواده های تحت حمایت نسبت به ارائه مشاوره های دینی، تخصصی، آموزش مهارت های زندگی برای زوجهای جوان اقدام کرده است.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان گفت: آمار طلاق های ثبت شده مددجویان تحت حمایت ۶ درصد ازدواجهای ثبت شده بوده که این امر نشان دهنده تاثیر کمک های امداد بر استحکام بنیان خانواده ها است.