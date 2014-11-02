تعداد اساتيد دانشگاه آزاد از دانشگاه هاي علوم پزشكي و دولتي بيشتر است

به گزارش خبرنگارمهر، عليرضا منادي ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری رزمایش الی بیت المقدس سپاه اظهار داشت: در دانشگاه آزاد ۳۰ هزار استاد فعالیت می کنند كه امسال براي مقطع دكترا نيز شش هزار استاد جذب شده كه دانشگاه هاي دولتي چنين حجمي از اساتيد را ندارند.

وی در پاسخ به برخي سخنان در مورد افزايش پذيرش دانشجو در دانشگاه آزاد و پايين آمدن كيفيت آموزش در اين دانشگاه، گفت: واقعيت ها را در مورد دانشگاه آزاد منعكس نمي كنند.

منادی افزود: امسال رشته شهرهاي جديد دانشگاه آزاد در مقطع دكترا و فوق ليسانس حدودا چهار برابر شده ولي پذيريش دانشجو به آن اندازه نبوده است.

نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: سال گذشته ميزان پذيرش دانشجو در اين دو مقطع هشت هزار دانشجو بود كه امسال اين رقم به ۱۲ هزار دانشجو رسيده كه در واقع ۲۵ درصد افزايش داشته در صورتي كه ۳۰۰ درصد رشته ها افزايش يافته است.

منادي در پایان با اعلام اينكه اين سخنان به هيچ وجه قابل قبول نيست، تصريح كرد: سال گذشته براي هركلاس ۳۰ دانشجو پذيرش شده بود كه امسال اين عدد به ۱۰ دانشجو تقليل يافته است.