شمار کشته های عشیره البونمر به 380 نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، وزارت دفاع عراق از ورود ارتش عراق به منطقه بیجی در استان صلاح الدین خبر داد. بنا بر اعلام این وزارتخانه، عملیات درگیری نیروهای امنیتی با تروریست های داعش برای به کنترل درآوردن کامل منطقه بیجی همچنان ادامه دارد.

صبح امروز درگیری های شدیدی میان ارتش عراق و تروریست های داعش در نزدیکی بیجی در جنوب تکریت به وقوع پیوست.

از سوی دیگر شیخ "نعیم الکعود" یکی از شیوخ عشیره سنی مذهب البونمر عراق اعلام کرد در حملات داعش به این عشیره تاکنون 380 نفر کشته شده اند. در میان کشته شدگان شماری زن و کودک به چشم می خورد.

در جریان یورش داعشی ها به عشیره البونمر همچنین 17 غیر نظامی در منطقه "هیت" در غرب الرمادی ربوده شده و به منطقه بیجی در استان صلاح الدین منتقل شده اند.