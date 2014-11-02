توجه به اشتغال روستایی در کردستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم زارعی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان سنندج با موضوع تقدیر و معارفه بخشدار مرکزی سنندج اظهار داشت: در حال حاضر تمامی روستاهای سنندج از نعمت گاز، آب، برق و راه برخوردار هستند و تنها در حوزه اشتغال مشکل داریم.

وی با اشاره به این مطلب که عدم توجه به اشتغال روستایی باعث مهاجرت شده، افزود: حاشیه نشینی در شهر یکی از عوامل عدم توجه به اشتغال روستایی است.

فرماندار سنندج بیان کرد: در بحث اشتغال روستایی باید کارآفرینی را تقویت کنیم و با برنامه ریزی مناسب در این حوزه گام برداریم.

زارعی یادآور شد: بخشداری ها باید با نگاه کارآفرینی بستر اشتغال جوانان روستایی را فراهم کنند و فرهنگ سازی در این حوزه نیازمند برنامه ریزی و تعامل مناسب است.

وی ادامه داد: باید با اشتغالزایی مناسب و برنامه ریزی لازم بستر ماندگاری و ایجاد انگیزه را در روستایئان فراهم کنیم.

فرماندارسنندج در بخش دیگری از سخنان خود گفت: خدمت به مردم یک وظیفه الهی است و باید در این استا گام های ارزنده ای برداشته شود تا در دنیا و آخرت سر بلند باشیم.

زارعی اظهار داشت: دلبستگی به پست و مقام بسیار خطرناک است و باید مسئولان بدون دلبستگی در راه خدمت به خلق خدا و رضایی خداوند گام بردارند.

وی افزود: پاسخگویی مناسب به ارباب رجوع باید یکی از مولفه های اصلی مدیران و مسئولان شهرستان باشد.

فرماندار شهر سنندج بیان کرد: تکریم ارباب رجوع در جامعه اسلامی ضروری است و نباید مسئولان در این حوزه کم کاری داشته باشند.

زارعی یادآور شد: متاسفانه گاهی بعضی از مسئولان و کارمندان برخورد مناسبی را با ارباب رجوع ندارند و این امر باعث عدم همدلی مسئولان و شهروندان می شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود از بخشدار مرکزی شهر سنندج محمد غزایی تقدیر کرد و از بخشدار جدید طارق صلواتی خواستار تقویت حوزه اشتغالزایی روستایی شد.

طرح هادي در روستاهاي سنندج ضعيف اجرا شده است

طارق صلواتی بخشدار مركزي سنندج نيز در اين مراسم اظهار داشت: باید با برنامه ریزی مناسب و تامین اعتبارات لازم طرح هادی را با قدرت هر چه بیشتر در روستاهای شهر سنندج اجرایی کنیم.

وی افزود: در شهر سنندج 95 روستا داریم که 86 روستایی آن سکنه دایم دارند و چهار روستایی آن به صورت فصلی و پنج روستایی دیگر نیز خالی از سکنه است.

بخشدار مرکزی شهرستان سنندج بیان کرد: جمعیت روستایی سنندج 41 هزار نفر است و 11 هزار و 500 خانوار است كه انتظار مي رود با برنامه ريزي لازم زمينه براي خدمت رساني به مردم اين شهرستان به ويژه بخش مركزي به شكل بهتري فراهم شود.

صلواتی یادآور شد: در 64 روستا شورای اسلامی و 54 روستا دهیاری داریم و انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب در راستای توسعه و اشتغالزایی روستایی گام هاي ارزنده اي براشته شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه 53 روستای شهر سنندج از نعمت گاز برخوردار هستند و باید در آینده نزدیک تمامی روستاهای سنندج از نعمت گاز برخوردار شوند.

بخشدار مرکزی شهر سنندج افزود: همچنین در 13 روستا دفتر ای سی تی فعال است و انتظار می رود در آینده نزدیک تکنولوژی و پیشرفت را به روستاهای سنندج هدایت کنیم.

صلواتی اظهار داشت: خوشبختانه در تمامی روستاهای سنندج مدرسه ابتدایی داریم و مدارس راهنمایی و دبیرستان نیز در راستای ارتقاء سواد در روستاها راه اندازی شده است و هم اكنون سه مدرسه شبانه روزی نیز فعال است.

وی در بخش ديگري از اين مراسم ضمن تفدير از اعتماد فرماندار سنندج و ساير مسئولان استاني در راستاي انتصاب خود به عنوان بخشدار مركزي شهرستان سنندج، بیان کرد: باید از تفرقه و اختلاف پرهیز کنیم تا بستر توسعه و پیشرفت روستاها را فراهم کنیم.

بخشدار مرکزی شهر سنندج در پایان سخنان خود گفت: ساماندهی روستاها و مبارزه با زمین خواری و استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد یکی از اولویت های کاری بخشداری مرکزی است.