توصیه های بهداشتی برای تهیه و توزیع غذای نذری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت سازمان غذا و دارو(ایفدونا)، مهندس محمد هاشمی مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو در خصوص نحوه تهیه غذای نذری، گفت: بي شك آن جا كه جنبه هاي فردي نذر مورد توجه قرار مي گيرد بحث از رابطه اي فردي بين فرد و خداي او در ميان مي آيد. اما نذر خصلتي فرهنگي و اجتماعي هم دارد. اين جنبه هاي نذر است كه آن را به صورت يك الگوي فرهنگي و يك نهاد اجتماعي در مي آورد و آن را نمادي فشرده و متراكم از جهان بيني معتقدان و عاملان به آن مي سازد.

وی اظهار داشت: نذر كردن، به بياني ساده شده، عبارت است از تكليفي كه فرد نذر كننده بر ذمه خود مي گذارد تا ارادت و سپاس خود را مستقيما و يا از طريق خاصاني كه رابطه اي شفاف و مستحكم بين ايشان و خداوند وجود دارد، به خدا ابراز كند.

هاشمی ضمن آرزوی قبولی نذورات توصیه هایی به تهیه کنندگان و توزیع کنندگان غذاهای نذری ارائه داد:

1. مسئولين تهيه مواد اوليه بايد از سالم و بهداشتي بودن مواد اوليه مصرفي اطمينان داشته باشند و آنها را از محلهاي معتبر خريداري نمایند.

2. هدایا را از افراد معتبر و شناخته شده به عنوان نذورات قبول نمايند.

3. در صورت مشكوك بودن به سلامت مواد غذايي، ادارات نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی و مراكز بهداشت، آماده هر گونه همكاري هستند.

4. مديران هيئت ها و هيئت امنا مساجد و تكايا، در قبول نذورات بصورت غذاي آماده دقت مضاعف نمایند و ضمن خودداري از قبول غذاي آماده از افراد ناشناس از سلامت غذاي ارائه شده قبل از توزيع اطمينان حاصل نمايند.

5. آب آشاميدني بايستي بهداشتي و ترجيحا از شبكه توزيع عمومي باشد.

6. خانواده‌ها از سالم بودن مواد غذايي نذورات خود اطمينان كامل حاصل نمایند.

7. در صورت توزیع شیر حتی المقدور از شیرهای پاکتی استریلیزه یا نهایتا پاستوریزه استفاده نمایید. از توزیع شیر خام که کمتر از 10 دقیقه جوشیده است، بپرهیزید.

8. در توزيع غذا از ظرف به ظرف كردن بي مورد آن خودداري و حتي الامكان در كوتاهترين فاصله غذاي تهيه شده بصورت گرم توزيع گردد.

9. استفاده از ظروف يكبارمصرف بهداشتي و مناسب نوع غذا (برای غذای گرم ، نوع مات مناسب است)، در توزيع غذا توصيه مي شود.

10. برای توزیع چای حتی المقدور از لیوان های یکبار مصرف مات و نو استفاده شود.

11. در صورت استفاده از ظروف ملامین یا چند بار مصرف، مكاني براي شستشو و ضدعفوني آن براي هر نوبت استفاده پيش بيني شود.

12. حتما از سفره هاي يك بار مصرف براي سرو غذا استفاده و از راه رفتن افراد روي سفره در حين پذيرايي خودداري گردد.

13. رعايت شرايط سالم طبخ و توزيع بهداشتي مواد غذايي ضروری است.

14. از ظروف يك بار مصرف مات دارای پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان استفاده نمایید و از ظروف نازک پلاستيکي يکبار مصرف و ظروف بازيافتي که رنگ کدر و بويي خاص دارندبدلیل سرطانزا بودن به هیچ وجه، استفاده نکنید.

15. از ذخيره سازي مواد پروتئيني خام و پخته در مجاورت هم موكدا خودداري و در ذخيره سازي گوشت نيز رعايت نكات ايمني بويژه تميز و قطعه نمودن گوشت و فريز نمودن فوري گوشت هاي مازاد در قطعه هاي كوچك را رعايت نمايید.

16. سبزيجات تازه مسلما آلوده به عوامل بيماريزا هستند و لذا با توجه به محدودیت وقت، ازدحام و حجم بالای توزیع غذا از توزیع سبزی خودداری نمایید.