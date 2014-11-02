سیزدهم آبان تجلی عاشورای حسینی در عصر حاضر است

به گزارش خبرگزاری مهر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه فراخوان و دعوت عمومی، ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران با وفای ایشان، تاکید کرد یوم الله سیزدهم آبان تجلی حقیقی، مولود و محصول عینی و الگوی امروزی و تمام نمای پیام تاریخی، جهانشمول و مفاهیم ارزشمند و گرانسنگ حماسۀ جاویدان قیام عاشورای حسینی است و استکبار جهانی امریکای جنایتکار خائن و مخل نظم و امنیت عمومی جهان، فرزند نامشروع جریان‌های طاغوتی و سلطۀ اغواگرایانۀ شیاطین است.

متن این اطلاعیه به این شرح است:

وجه اشتراک عاشورای حسینی و یوم الله 13 آبان، همان "روح مبارزه با ظلم و ظالم و استکبار" است.

13 آبان امسال هم از راه می‌رسد البته با این تفاوت و ویژگی که روز ملی مبارزه با استکبار جهانی که یادآور سه رخداد مهم تاریخ انقلاب اسلامی است با روز عاشورا سالروز شهادت اسوه یکتای آزادگی حضرت امام حسین(ع) مقارن گشته است. هر یک از مناسبت‌های 13 آبان اعم از تبعید حضرت امام خمینی(ره) در اعتراض به تصویب لایحه ننگین و ذلت‌بار کاپیتولاسیون، کشتار دانش‌آموزان عزیز به دست عوامل آمریکا و تسخیر لانه فساد و جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام، در جریان پیروزی انقلاب اسلامی نقش خاص خود را داشته است و در هر یک روح مبارزه با استکبار حاکم است و این همان روح حاکم بر عاشورا و حرکت تاریخ‌ساز حضرت امام حسین(ع) در مبارزه با طاغوت زمان است و این همزمانی 13 آبان و عاشورا فرصت ارزشمندی در جهت فراگیر کردن و تعمیق فرهنگ استکبار ستیزی با الهام از فرهنگ عاشورا در عصر حاضر است.

تقارن تاریخی و معنادار یوم‌الله 13 آبان امسال، با روز عاشورای حسینی و برپایی تظاهرات ضد استکباری ملت عاشورایی ایران اسلامی در این روز در سراسر کشور، پاسخی رسا به ندای حق طلبی و آزادگی "هل من ناصر ینصرنی" امام حسین (ع) در ظهر عاشوراست؛ ویژه مراسم تظاهرات در تهران از ساعت 09:30 صبح عاشورا، روز ســـه‌شـــنبـه 13 آبان در مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا واقع درخیابان آیت الله طالقانی، با سخنرانی حضرت"حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان" و مداحی مادحان و ذاکران حسینی آقایان "حاج سعید حدادیان" ، "حاج حسین سازور" ، "حاج سلیم مؤذن زادۀ اردبیلی" ، "حاج عبدالرضا هلالی" ، "حاج امین مقدم" ، "حاج مصطفی خرسندی" برگزار می‌شود و در پایان نماز جماعت با شکوه ظهر عاشورای حسینی به امامت حضرت "حجت الاسلام و المسلمین حاج محسن قرائتی" اقامه خواهد شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن دعوت از ملت بزرگ وعاشورایی ایران اسلامی، درخواست می‌کند تا همگام و هم‌صدا با سایر مردم آزاده و عدالتخواه جهان، با حضور عاشورایی، حماسی و انقلابی خود در ویژه مراسم تظاهرات ضد استکباری یوم الله سیزدهم آبان و سردادن شعار همیشگی خود یعنی، "مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل"، فریاد رسای «هیهات منا الذله» حسینی را بار دیگر به گوش وجدان‌های آگاه و حقیقت طلب جهان برسانند.