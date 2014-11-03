به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، مهدی جعفرپور در خصوص پیوستنش به تیم فوتبال پرسپولیس، ضمن بیان مطلب فوق گفت: در فوتبال حرفهای، یک اشتباه کوچک میتواند جبران ناپذیر باشد. حالا میخواهم با پرسپولیس، یک تصمیم اشتباه که در گذشته گرفتم را جبران کنم. اشتباه در انتخاب تیم که من را از دور خارج کرد ولی حالا بازگشتهام و میخواهم باعث افتخار پرسپولیس باشم. امیدوارم در این فصل با این پیراهن جام هفتم و هشتم خودم را بالای سر ببرم.
وی افزود: با تجربه زیادی که از فوتبال در بالاترین سطح به دست آوردم، به پرسپولیس آمدم اما میدانم پرسپولیس تیم متفاوتی است و کار در آن فرق میکند. امیدوارم بتوانم با تجربهها و توانایی که دارم در اینجا بازیکن موثری باشم. اعتماد حمید درخشان برای من با ارزش است اما این تازه شروع کار است و امیدوارم به نقطهای برسم که اعتماد همه هواداران هم نسبت به من جلب شود.
بازیکن جدید تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: از سال 81 با اعتماد فرهاد کاظمی وارد لیگ برتر شدم. در حالی که 19-18 سال بیشتر نداشتم، در 20 سالگی هم در سپاهان فیکس بازی میکردم و میتوانید از ادموند بزیک که با او همبازی بودم، درباره من بپرسید. دلم برای او تنگ شده است چون واقعا خوب و مهربان بود.
وی با اشاره به اینکه تا به حال 6 جام قهرمانی گرفته که سه جام برای لیگ برتر و سه تا هم برای جام حذفی بود، یادآور شد: در بازی با الشباب در لیگ قهرمانان آسیا سریعترین گل بازیها را زدم، پس کم تجربه نیستم. با وجود همه اینها فکر میکنم حضور در پرسپولیس یک تجربه و افتخار جدید است.
جعفرپور همچنین اضافه کرد: در مورد من حرفهایی زده شد که البته بخشی از آن تقصیر خودم بود. در فوتبال حرفهای یک تصمیم اشتباه گران تمام میشود. حالا آمدهام تا آن تصمیم اشتباه در انتخاب تیم را درست کنم. البته قانون کم شدن تعداد بازیکنان بزرگسال هم مزید بر علت شد. میخواهم ثابت کنم اعتماد پرسپولیس بیدلیل نبود. الان هیچ چیز برای من مهمتر از این نیست که بتوانم نشان بدهم تصمیم پرسپولیس در مورد من درست بود. تمام تلاش خودم را میکنم و خیلی امیدوارم که موفق خواهم شد. حالا برگشتهام و میخواهم باعث افتخار پرسپولیس باشم.
وی در ادامه درباره شرایط تیم فوتبال پرسپولیس بویژه در آستانه دربی خاطرنشان کرد: شرایط تیم روز به روز بهتر شده و این قابل احساس است. تیم روند نتیجهگیری خوبی پیدا کرده است. البته بچهها به خودشان فشار زیادی میآورند تا عقب افتادگی امتیازی را جبران کنند.
بازیکن جدید تیم فوتبال پرسپولیس در پایان گفت: الان به بازی با گسترش فکر میکنیم و میدانیم که دربی چقدر برای هواداران مهم است اما مرحله به مرحله پیش میرویم. امیدوارم امسال هفتمین و هشتمین جام خودم را با پرسپولیس بالای سر ببرم. البته قبل از آن همانطور که گفتم باید کاری کنم که به کار پرسپولیس بیایم و بتوانم باری از روی دوش تیم بردارم.