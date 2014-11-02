«رابرت مرداک» صاحب غول رسانه‌ای "نیوز کورپوریشن" که از او به عنوان ثروتمندترین فرد در عرصه رسانه‌ای جهان نام برده می‌شود، در کنفرانس سالانه روزنامه وال‌استریت ژورنال شرکت و سخنرانی کرد. البته با یک حاشیه عجیب.