پایگاه خبری «عصر ایران» نوشت: یکی از حاشیههای جالب حضور مرداک در این کنفرانس، جورابهای رنگی این مرد 83 ساله بود.
طبق اعلام بلومبرگ، مرداک با داشتن حدود 13 میلیارد دلار ثروت، در رده هشتاد و پنجم ثروتمندان جهان قرار دارد.
«رابرت مرداک» صاحب غول رسانهای "نیوز کورپوریشن" که از او به عنوان ثروتمندترین فرد در عرصه رسانهای جهان نام برده میشود، در کنفرانس سالانه روزنامه والاستریت ژورنال شرکت و سخنرانی کرد. البته با یک حاشیه عجیب.
پایگاه خبری «عصر ایران» نوشت: یکی از حاشیههای جالب حضور مرداک در این کنفرانس، جورابهای رنگی این مرد 83 ساله بود.
طبق اعلام بلومبرگ، مرداک با داشتن حدود 13 میلیارد دلار ثروت، در رده هشتاد و پنجم ثروتمندان جهان قرار دارد.