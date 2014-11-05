تاریخ فقه و حقوق اسلامی بازخوانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داوید پاورز در کتاب «اندیشه حقوقی اسلام Islamic Legal Thought » نظرات و دیدگاه های هریک از فقیهان جریان ساز در تاریخ شکل گیری فقه اسلامی در فصلی از فصل های کتاب گنجانده شده است.

به طور کلی می توان گفت کتاب دربردارنده دیدگاه هی نظری - فقهی بیست و سه تن از عالمان جوامع اسلامی است. سازماندهی فصل های کتاب به ترتیب زمانی است.

ویراستار اثر اظهار می دارد هم از این روی چنین نظمی جهت تنظیم مباحث اتخاذ نموده است تا نقش هر یک از فقیهان و حقوقدانان را در شکل گیری دوره های کلاسیک و مدرن اندیشه های حقوقی اسلامی توضیح دهد. هر فصل شامل دو بخش زندگینامه فقیه و نمونه ترجمه شده از کار برجسته وی را شامل می شود.

داوید پاورز بر این باور است که نوشتن شرح حال جهت تاکید بر محیط علمی است که فقیه در آن حضور داشته است. محیطی که وی با حقوقدان، معلمان، همکاران و شاگردان مرتبط بوده و هم در آن محیط نوع تفکر حقوقی را که ارائه نموده کسب کرده است. نمونه برجسته اثر علمی هر فقیه را می توان سهم هر فقیه در تکامل روش و روش شناسی فقه اسلامی قلمداد نمود هم از این روی پرداختن به آرا و اندیشه های فقها به صورت تفکیک گردیده از اهمیتی فوق العاده برخوردار است.

ذیلا عناوین فصول کتاب «اندیشه حقوقی اسلام» را ذکر می کنیم. دوران تکوین بررسی تاریخ فقه طی سال های 150-261قمری، مباحث این بخش از این قرار است؛ فصل 1. ابوحنیفه (150قمری)، فصل 2. ملک ب. انس (179قمری)، فصل 3. محمد بن ادریس شافعی (204قمری)، فصل 4. ابن سحنون (د 240قمری) و فصل 5. بن حنبل (د 243قمری). بخش دوم به دوره کلاسیک طی سالهای 300-1213 قمری اختصاص دارد در این بخش مطالبی با این عناوین گنجانده شده است؛ فصل 6. دوره کلاسیک، فصل 7. ابو جعفر الطهاوی(321)، فصل 8. الجساس (370)، فصل 9. الشریف المرتضی(436)، فصل 10. ابن حزم (456)،فصل 11. آل شمس الائمه سرخسی (483)، فصل 12. ابو حامد غزالی (د 505)، فصل 13. ابن رشد (520)، فصل 14. قدی ایاد (544)، فصل 15. سیف الدین العمیدی (631)، فصل 16. ابواسحاق شاطبی(790)، فصل 17. احمد الونشریسی(914) و فصل 18. محمد باقر بهبهانی(1205). بخش سوم به دوره مدرن یعنی تاریخ فقه اسلامی ار 1789 میلادی تا کنون اختصاص دارد. عناوین مندرج در این بخش این چنین شرح است؛ فصل نوزده دوره مدرن، فصل 21. المهدی الوزانی (1342)، فصل 22. محمد رشید رضا(165)، فصل 23. عبدالرزاق السنهون (1971م) و فصل 24. حسن الترابی (1932م).

این کتاب مطالب مهمی را در خصوص تفکر حقوقی اسلامی، تاریخ، گستره و مقیاس آن ارائه می نماید. اسامه عربی ،ویراستار کتاب، کتاب را خلاصه فقه اسلامی با توجه به دیدگاه های فقیهان و علمای کشورهای اسلامی معرفی می کند.