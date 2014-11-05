پارامترهای جدید برای اندازه گیری هوای اهواز/ استقرار 6 آنالایزر آلاینده های هوا

دکتر شینا انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سال گذشته سازمان محیط زیست با اعتباری معادل 12 میلیارد تومان تجهیزات جدیدی برای اندازه گیری و پالایش میزان آلاینده های هوا خریداری کرد.

به گفته وی، با توجه به اینکه در حال حاضر ریزگردها شامل ذرات معلق 2.5 میکرون و 10 میکرون مهمترین عوامل آلودگی هوا محسوب می شوند از اعتبارات سال گذشته 50 آنالایزر خریداری شد که بیشتر آنها به استان های غربی که در معرض ریزگردها هستند، اختصاص داده شد.

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان محیط زیست تصریح کرد: از ابتدا 6 عدد از این تعداد آنالایزر به استان خوزستان و عمدتا شهر اهواز اختصاص داده شد که تقریبا در همه آنها نصب و راه اندازی شده است.

انصاری با بیان اینکه به طور کلی از 50 آنالایزر خریداری شده در سال گذشته 32 عدد نصب، راه اندازی و نحوه کار با آنها آموزش داده شده است، اظهار داشت: تا یک ماه آینده 18 تای باقیمانده نیز نصب و راه اندازی می شوند.

به گفته وی، با توجه به اینکه احتمال داده می شد در شهر اهواز سوخت و آلودگی ناشی از پتروشیمی ها ممکن است موجب بروز حملات قلبی و تنفسی در میان مردم باشد لذا یک دستگاه VOC سال گذشته برای اندازه گیری هیدروکربن ها و ترکیبات آلی به شهر اهواز اختصاص داده شد و در سال جاری دستگاههای جدید دیگری نیز در این شهر راه اندازی می شود.

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان محیط زیست تاکید کرد: در حال حاضر حدود 17 ایستگاه پایش کیفی هوا در خوزستان فعال است که پارامترهای روتین از جمله منوکسید کربن، ازن، دی اکسید گوگرد، دی اکسید نیتروژن، ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون و ذرات معلق کمتر از 10 میکرون را اندازه گیری می کند.

انصاری یادآور شد: با توجه به تشکیل کارگروه ویژه برای رسیدگی به موضوع آلودگی هوای شهر اهواز در سال جاری، دستگاههای جدیدی برای اندازه گیری میزان ریزگردها، بنزن ها، اولسین ها و ترکیبات آروماتیک در این شهر راه اندازی می شود.

وی افزود: همچنین با هماهنگی با واحدهای اچ اس سی وزارت نفت ترتیبی داده می شود تا خوداظهاری این واحدها پس از پایش میزان آلاینده های نفتی در مدت زمان کوتاهتر انجام شود و پارامترهای بیشتری اندازه گیری شود.

به گفته انصاری، همچنین احیا و کالیبره کردن دستگاههای اندازه گیری هوای موجود در این شهر که سالهاست غیرفعال مانده اند نیز در دستور کار سازمان محیط زیست قرار دارد.