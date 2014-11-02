رویترز: تحریمها تأثیری بر میزان تولید نفت روسیه نداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تحریم های غرب علیه روسیه تاثیری در میزان تولید نفت این کشور نداشته است.

بنا بر این گزارش، اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت انرژی روسیه نشان می دهد که تولید نفت این کشور در ماه اکتبر ثابت بوده و تحریم های غرب تاثیری بر میزان آن نداشته است.

تولید نفت روسیه در ماه گذشته بطور متوسط 10 میلیون و 600 هزار بشکه در روز بوده است که در مقایسه با تولید این کشور در ماه سپتامبر که 0 میلیون و 610 هزار بشکه در روز بوده است تفاوت چندانی ندارد.

روسیه در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده نفت در جهان است که بعد از آن عربستان سعودی با تولید 9 میلیون و 600 هزار بشکه در روز قرار دارد.

در پی تحولات اوکراین تحیم های غرب علیه روسیه علاوه بر اشخاص، شرکت ها و بانک های این کشور بخش انرژی را نیز هدف قرار داده اند.