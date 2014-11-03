ویژگی بارز حضرت عباس (ع) از خودگذشتگی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی ماندگاری شامگاه یکشنبه در جمع عزاداران حسینی در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: هر کس باطن گناه را ببند از آن فرار می‌کند که در روایات آمده که گناه آتش است و اگر انسان این باطن را ببیند هیچ‌گاه به سمت آن نمی‌رود.

وی افزود: متاسفانه امروز گناه در جامعه هم ارزان، دسترس و هم همگانی شده است و انسان باید در برابر گناه مقاومت کند و از کنار آن بگذرد.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه در برخی دیگر از روایات آمده است که گناه همانند پرتگاه است که موجب سقوط انسان می‌شود، بیان داشت: اگر ما باطن گناه را ببینم برای خود و دیگران امر به معروف و نهی از منکر می‌کنیم و بی‌تفاوت نمی‌شویم و امام حسین(ع) نیز وقتی دیدند که حکومت یزید یک پرتگاه و سقوط است، قیام کردند.

وی با اشاره به این مطلب که والدین باید قبح گناهان را به فرزندان خود بیاموزند، افزود: کسانی که در ایستگاه گناه متوقف می‌شوند و قادر نیستند از این امتحان سربلند بیرون آیند نمی‌توانند همسفر با کاراوان سیدالشهداء(ع) بشوند.

حجت الاسلام ماندگاری، بیان داشت: امروز اختلاط زن و مرد در محیط‌های مختلف اجتماعی و اداری و حتی فضاهای مجازی زیاد شده است و خلوت با نامحرم نه تنها در یک مکان خاص، بلکه در فضاهای مجازی نیز حرام است.

وی با بین اینکه ترک از گناهان بهترین کاری است که مورد رضایت پروردگار است، افزود: پیامبر اکرم(ص) فرمود بهترین عبادات در ماه مبارک رمضات ترک از محارم الله است و این امر نشان می‌دهد که ترک از گناهان انسان را می‌تواند به مقامات عالی برساند.

سفره گناه باید در جامعه اسلامی برچیده شود

این کارشناس مسائل دینی گفت: برخی از مواقع باید برای نجات انسان‌ها از گناهان هزینه کرد و باید تمام تلاش خود را به کار ببندیم که سفره گناه در جامعه اسلامی برچیده شود و مبارزه با گناه یک همت همگانی می‌طلبد که در این راستا دولت و رسانه‌ها نیز باید به میدان بیایند.

وی ادامه داد: کسی که می‌خواهد همسفر امام حسین(ع) باشد، نباید در دلش نسبت به دیگران کینه داشته باشد و باید از دیگران در گذرد که در این صورت خداوند نیز از گناهان ما خواهد گذشت که سیره ائمه معصومین(ع) نیز همین گونه بوده است.

حجت الاسلام ماندگاری افزود: متاسفانه امروز در خانواده‌ها به دلیل عدم گذشت از سوی هر دو طرف؛ جدایی‌ها را شاهدیم و افراد فامیل با یکدیگر قهر و ارتباطی ندارند و اگر انسان نتواند دیگران را ببخشد، قادر نخواهد بود مسیر تعالی و رشد را بپیماند.

وی، از خودگذشتگی را از ویژگی‌های برجسته حضرت عباس (ع) عنوان کرد و گفت: حضرت عباس(ع) در روز عاشورا از خود گذشتگی نشان دادند و با اینکه خود تشنه بودند اما به قلب دشمن زده و تلاش کردند تا برای خیام حرم آب بیاورند و وقتی به فرات رسیدند آب ننوشیدند چرا که نمی‌توانستند ببینند که خود سیراب است و فرزندان سیدالشهداء(ع) تشنه هستند.

کار‌شناس برنامه‌های مذهبی رسانه ملی، ابراز داشت: در برخی از مواقع انسان باید از جان خود نیز بگذرد و در روز عاشورا اصحاب و یاران سیدالشهدا(ع) از جانشان گذشتند و در دفاع از اباعبدالله الحسین(ع) از هیچ کاری دریغ نکردند.