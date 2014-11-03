نمايش حزن و اندوه بيجاری ها در روز عاشورا با برگزاری مراسم گلگيران

به گزارش خبرنگار مهر، مردم متدین کردستان همواره در عرصه های مختلف فرهنگی و دینی آداب و رسوم والایی داشته و در تعالی فرهنگ ایران اسلامی سهم بسزایی داشته اند و ارادت مردم این دیار به امام حسین (ع) انکارناپذیر است به طوری که منابع و کتاب های نویسندگان و شعرای این منطقه به روشنی گویای این حقیقت است.

ایام محرم و صفر نیز بین مردم اهل سنت و تشیع کردستان از احترام ویژه ای برخوردار بوده است و امروز نيز اين چنين است به گونه ای که در طول این دو ماه هیچگونه مراسم شادی همچون عروسی و جشن های سرور و برگزار نمی شود.

با فرا رسیدن ایام محرم، شیعیان در سراسر جهان با برگزاری مراسم های عزاداری به سوگ امام حسین (ع) و یاران وفاداراش می نشینند و در این مراسمات در هرمنطقه با توجه به شرایط وآئین های گوناگون با حضور خودجوش مردمی برگزار می شود.

یکی از این مراسم تاریخی و کهن که برگرفته از تمدن غنی و اسلامی مردم مسلمان کردستان است و هر ساله در روز عاشورای حسینی برگزار می شود مراسم گلگیرانی است که به گفته افراد محلی از گذشته های دور تا کنون و هر سال باشکوه خاصی در شهر بیجار برگزار می شود و عزاداران حسینی در این روز با گل گیران غربت اهل بیت امام حسین (ع) و یاران با وفایش را در صحرای کربلا روایت می کند.

مردم مومن و عزادار بیجار در سوگ ابا عبد الله حسین (ع) و اهل بیت مطهرش در روز عاشورا با برگزاری مراسم گلگیران عشق و ارادت خود را به این امام همام نشان می دهند.

مردم خطه دیار گروس در روز عاشورا و بر اساس باورهای سنتی که که از گذشتگان و نیاکان دورشان باقی مانده است، معتقدند در روزی که امام حسین (ع) به شهادت رسیدند، اجدادشان برای کمک به ایشان راهی صحرای کربلا شدند، ولی در میانه راه متوجه شدند که امام حسین (ع) به شهادت رسیده است. به همین دلیل، آنها با مالیدن خاک و گل به سر و بدن شان شروع به عزاداری می کنند و این رسم از آن زمان باقی مانده است.

مراسم گلگیران مردم بیجار در روز عاشورا علاوه بر آنکه نمادی از غم و اندوه مردمان این دیار در شهادت سید و سالار شهیدان است، نمادی از غربت شهدای واقعه عاشوراست و شاید هم بیش از آنکه نماد غربت شهدای کربلا و امام حسین(ع) باشد، نمادی از خاک آلودگی کودکان یتیم و اسیر کربلا باشد و مردمان این دیار غم خود را در عزای سالار شهیدان با گل هایی که بر سر و روی خود می مالند، نشان می دهند.

آیین گلگیران در روز عاشورای حسینی از صبح و با حضور مردم در خیابان های اصلی شهر بیجار آغاز می شود که تمامی هیئت های مذهبی و دسته های عزاداری با نظم و ترتیب خاصی در برگزاری هر چه باشکوهتر آن با هم متحد و یکدل هستند.

مقدمات برگزاری این مراسم دو هفته قبل از روز عاشورا و با تهیه خاک رس از دشتهای اطراف شهر و الک کردن آن آغاز می شود و در روز عاشورا گل مخصوص این مراسم در داخل ظرف های مختلف تهیه و عزاداران با گل به سر کردن به سوگ سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله حسین (ع) می نشینند.

هر کدام از هیئت های مذهبی شهر بیجار نیز به صورت جداگانه در خیابان های شهر گل های آماده شده را در مسیر قرار داده و اقشار مختلف مردم و زنجیرزنان با گل به سر کردن بار دیگر اوج علاقه و عشق خود به امام حسین (ع) و یاران باوفایش را به نمایش می گذارد.

اقشار حاضر در این مراسم سپس با زنجیر زدن و سینه زدن و طی مسیر عزاداری در خیابان های اصلی راهی حسینیه بیجار می شوند و در طول مسیر با صدای یا حسین در سوگ شهادت سرو و سالار شهیدان اشک می ریزند.

از دیگر مراسمات این منطقه پخت حلیم نذری در ایام ماه محرم و صفر است که توسط خانواده ها و هیئت های مذهبی پخت می شود و مردم بیجار به خاطر حب و ارادتی که به آقا ابا عبدالله الحسین (ع) و اهل بیت مطهرش دارند از ماه ها قبل روز شماری ایام محرم را می کنند تا خود را برای پخت غذاهای نذری آماده کنند.

خانواده ها از ماه ها قبل شروع به خرید گندم مرغوب منطقه می کنند و با آسیاب کردن این گندم ها مخلوط بلغوری را به دست می آورند و در ایام ماه محرم و صفر با پخت حلیم نذری و پخش کردن آن در بین مردم کوچه و محل با مظلومیت و غربت ابا عبد الله الحسین هم نوایی می کنند.

مردم کوی و برزن دیار گروس با برگزاری مراسمات مختلف خود در سطح شهر و روستاهای بیجار در عزای سرور و سالار شهیدان به عزاداری و مدیحه سرایی می پردازند.

در ایام محرم شیعه و سنی در کنار یکدیگر برای امام حسین (ع) عزاداری می کنند و ارادات خود را به آن امام بزرگوار نشان می دهند زنان اهل سنت کردستان در غم مصیبت های وارده به امام حسین اشک می ریزند و به فرزندان خود توصیه می کنند تا راه ایشان را ادامه دهند و برای امام حسین(ع) سینه بزنند.