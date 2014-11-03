شعور و معرفت حسینی مهمترین مقوله عاشورا است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو، شامگاه یکشنبه در مراسم عزاداری حسینی در گنبدکاووس، گفت: موضع ما با محرم باید موضع معرفتی باشد ما حق نداریم که که زمان محرم را بگذرانیم ولی نسبت به آن معرفت پیدا نکنیم.

وی افزود: احساس و شور جای خود ولی شعور و معرفت مقوله ای اساسی این ایام است.

وی بیان کرد: امشب شب تاسوعای حسینی است و در تقسیم بندی، امشب به حضرت ابوالفضل عباس (ع) تعلق دارد.

صادقلو اظهار کرد: این تقسیم بندی به این دلیل نیست که در شب و روز تاسوعا اتفاق خاصی برای حضرت عباس (ع) افتاده است بلکه مجموعه ای از کربلائیان که برجسته اند و معارف آنان مورد توجه است به نوعی در این روز ها برجسته شدند.

وی ادامه داد: مثل نسبت روزی به مسلم و روزی حضرت رقیه (س)، حضرت عباس (ع) از شخصیت های بزرگ کربلاست و یکی از شاگردان و به بیان دیگر اساتید بزرگ کربلا به شمار می رود.

استاندار گلستان خاطرنشان کرد: حوزه او دقیقا یک مکتب است و مکتب او درس های بزرگی دارد و از این رو حضرت عباس (ع) یک چهره تابناک در عرصه زمین و زمان است.

وی حضرت عباس (ع) را بزرگترین لبیک گوی ندای هل من ناصر دانست و افزود: مکتب حسین (ع) قبل از تشنگی بر آب تشنگی بر لبیک حقیقت است و اینجاست که لبیک و حقیقت، بزرگترین مدار شخصیتی فرد در جبهه کربلا است.

وی اضافه کرد: ادبیات حضرت علی (ع) در برابر حضرت عباس (ع) ادبیات مخصوصی است و یک ادبیات خاصی را از ابتدای تولد وی آماده سازی می کند و افق و آینده ای را برای ایشان مهندسی می کند.

مقام عالی دولت در گلستان خاطرنشان کرد: در جریان کربلا توجه به ریشه کربلا و اصل و نسب مهم و مورد توجه واقع شده است.

وی بیان کرد: نکته مهم در حضرت عباس (ع) ادب او بوده است که یکی از فضایل وی محسوب می گردد، در مجموعه اخلاقی جامعه یک فرد، ادب مهمترین نقش را دارد، ادب زینت اخلاقی است و بزرگترین ادب ایشان در کربلا شکل گرفت.

صادقلو افزود: وی هیچگاه در کنار بزرگ مرد عاشورا نمی نشست مگر با ادب وبه زانو نشستن و هیچگاه وی را برادر خطاب نکرد مگر در یک صحنه که آنهم دلیل داشت و در طول تاریخ زندگی خود قاعده ادب و رعایت آن را معماری کرد.

وی گفت: عبارت هایی که برای امام حسین به کار می برد یاسیدی، یامولای و یابن رسوالله بود و به همین دلیل است امام حسین (ع) وی را به نفس انت یعنی جانم فدایت خطاب می کرد.

وی تصریح کرد: حضرت عباس تنها غیر معصومی است که از زبان امام زیارت دارد، امام صادق (ع) می فرماید، "حضرت عباس بصیرت نافذ و مسلط بر ایمان بود و جمیع شهدا در زمان قیامت به مقام حضرت عباس (ع) غبطه خواهند خورد"، وی در طول زندگی خود از خود قدرتهایی را نشان داد.

حسن صادقلو اظهار کرد: ادب بارور کردن عقل و سرلوحه فضل است و وی به دلیل سرلوحه بودن ادب سرلوحۀ فضل نیز شده است و تمام وجود زندگی خود را در خدمت به کربلا و امام حسین (ع) مدیریت کرد.