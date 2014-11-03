راه ها و گره های تولید در کشور باز شود/ نگاه به سرمایه گذار و سرمایه دار در کشور اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضاعبداللهی شامگاه یکشنبه در دیدار مدیران و نمایندگان استان زنجان با رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای رفع فقر، بیکاری و گرانی باید تولید در کشور روان شود افزود: به رغم تلاش ها و برنامه ریزیهای صورت گرفته هنوز در حوزه تولید و برنامه ریزی برای رفع چالشهای این حوزه با مشکل مواجه هستیم.

وی با اشاره به لایحه تدوین شده از سوی کمیسیون حمایت از تولید، با ابراز تردید نسبت به حل مشکلات و چالشهای حوزه تولید از طریق این لایحه ادامه داد: هر چند به این لایحه زیاد امیدوار نیستم ولی شاید بتوانیم بسیاری از گیره های حوزه تولید با این تصویب این لایحه رفع شود.

عبداللهی با بیان اینکه سرمایه گذاری اصلی ترین مولفه در زمینه تولید است از عدم وجود نگاه مطلوب به سرمایه گذار و سرمایه دار در کشور انتقاد کرد و گفت: نگاه منفی در کشور به سرمایه گذار و سرمایه دار در کشور وجود دارد و اگر خواهان توسعه تولید در کشور هستیم باید این نگاه اصلاح شود.

نماینده مردم ماهنشان، ایجرود و دندی در مجلس با تاکید بر اینکه سرمایه گذار باید احساس آرامش و امنیت بکند افزود: تا مادامی که سرمایه گذار احساس امنیت نکند و تا مادامی که برای سرمایه گذار سود مشروع و معقول و از محل رقابت سالم قائل نشویم روند تولید اصلاح و تسهیل نمی شود.

عبداللهی با تاکید بر اینکه اگر خواهان رفع مشکل اشتغال، گرانی و مشکل تولید در کشور هستیم باید موانع سرمایه گذاری را در کشور رفع کنیم افزود: باید به سرمایه سرمایه گذار احترام قائل شویم و امنیت و بستر مناسب برای سرمایه گذاری را فراهم کنیم.

وی تاکید کرد: باید سود سرمایه گذار بپذیریم چون هیچ سرمایه گذاری بدونه داشتن سود وارد عرصه تولید نمی شود.

نماینده مردم ماهنشان، ایجرود و دندی در مجلس با تاکید بر اینکه ایران دارای فرصت های خوب و ارزشمند در زمینه تولید است، فرایند وجود زمینه ها و ظرفیت های سرمایه گذاری در ایران را غیرقابل مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه و جهان عنوان کرد و افزود: با ایران استعدادهای فراوانی که ایران در حوزه های مختلف دارد نباید وضعیت اقتصاد و مردم اینگونه باشد.

عبداللهی تاکید کرد: باید را درست را در زمینه اقتصادی و تولید و سرمایه گذاری پیدا کنیم و درست در را درست حرکت کنیم.

وی ترکیب موجود در راس قوای سه گانه را یادآور شد و گفت: حضور دکتر علی لاریجانی به عنوتان فرد فرهیخته و دارای شناخت از کشور، دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهوری و فردی عاقل که فرصت ارزشمند برای کشور هستند و آیت الله جوادی آملی لاریجانی در راس قوه قضائیه از سرمایه های و ذخایر نظام هستند پشت سر رهبری حرکت می کنند آرزوی همه بود که ترکیبی همانند ترکیب فعلی در کشور باشد.

نماینده مردم ماهنشان، ایجرود و دندی در مجلس، فرایند موجود در سطح مدیریت کشوری را در مقایس استانی را مورد تحلیل قزرار داد و تعامل بین نمایندگان استان در مجلس، استاندار و سایر مدیران استانی را مطلوب و ارزشند عنوان کرد و گفت: نماینده ولی فقیه در استان زنجان واقعا برای استان پدری می کنند

عبداللهی گفت: به رغم کوچک و کم جمعیت بودن استان زنجان بزرگترین فرهنگ سهام داری را استان زنجان دارد که این برخورداری پتروشیمی زنجان از ۱۰۰ هزار نفر سهام دارو و شرکت ملی توسعه روی ایران با ۱۳۰ هزار نفر سهام دار را نمونه عینی این امر عنوان کرد.