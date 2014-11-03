عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

-منابع فلسطینی از ادامه بسته شدن گذرگاههای سالم ابو کرم و بیت حانون در نوار غزه برای دومین روز متوالی خبر دادند.
-رژیم صهیونیستی مجازات 20 سال حبس را برای فلسطینیهایی که به سوی نظامیان این رژیم سنگ پرتاب می کنند در نظر گرفت.
-صائب عریقات" مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین با هدف مذاکره با "جان کری" وزیر خارجه آمریکا امروز به این کشور سفر می کند.
-"سید حسن نصرالله" اعلام کرد که حزب الله لبنان برای از بین بردن هیمنه آمریکا، صهیونیسم و تکفیریها وارد جنگ سوریه شد.
-نیروهای پیشمرگه عراق 200 نفر از ایزیدیها را که توسط تروریستهای داعش ربوده شده بودند، آزاد کردند.
-گروه تروریستی جبهه النصره سیطره خود را بر استان ادلب در سوریه تحکیم کرد.
-وزارت کشور عراق از زخمی شدن سخنگوی داعش در استان الانبار و هلاکت دهها نفر از اعضای این گروه تروریستی در جریان عملیات اخیر ارتش در غرب این استان خبر داد.
-14 نفر از زائران حرم امام حسین علیه السلام در جریان یک انفجار تروریستی در شهرک صدر به شهادت رسیدند.
- "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از اظهارات نتانیاهو در مورد کاهش تنشها در مسجدالاقصی استقبال کرد.
-در جریان حمله تروریستهای القاعده به یک پایگاه نظامی در استان حدیده در یمن 19 نظامی کشته شدند.
-نظامیان رژیم صهیونیستی صبح امروز 14 نفر از فلسطینیها را در مناطق مختلف نوار غزه بازداشت کردند.
-نظامیان رژیم صهیونیستی صبح امروز از ورود اشخاص زیر 40 سال به داخل مسجد الاقصی جلوگیری کردند.
-الجزائر از تولید اولین پهیاد فراصوت در سال 2016 خبر داد.
-"کریستینا فرناندز" رئیس جمهوری آرژانتین در بیمارستان بستری شد.