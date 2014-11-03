فخرالذاکرین از ویژگی های مداحان اهل بیت(ع) می گوید/ ضرورت تبیین آرمان های سیدالشهدا در روز عاشورا

حاج فیروز زیرک‌ کار ظهر امروز و در تاسوعای حسینی در حاشیه اجتماع هیئت ها و دسته جات حسینی تبریز در مسجد کبود در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه مداحان وظیفه سنگینی بر دوش دارند، افزود: آنها باید پاک باشند و به خاطر اهل بیت(ع) مداحی کنند نه به خاطر جمعیت حاضر در عزاداری.

وی با بیان اینکه بی ریا بودن یک مداح از ضروریات عزاداری های سال های اخیر است، گفت: در عزاداری ها باید شور همراه با شعور باشد و مردم نیز به آرمان ها و اهداف امام حسین (ع) توجه کنند.

حاج فیروز زیرک‌ کار که یکی از مداحان باسابقه و قدیمی تبریز است همچنین ادامه داد: باید آرمان های سیدالشهدا در روزها تاسوعا و عاشورا به مردم تبیین شده و شرح اهداف قیام امام حسین(ع) در صدر روضه ها باشد.

وی با تاکید بر اینکه یک مداح باید مواظب باشد که با حرکات، رفتار و اعمالش مردم را به اهل بیت بد بین نکند، ادامه داد: از تعزیه باید به عنوان یک هنر کاملا اسلامی در راستای ترویج معارف اسلامی استفاده شود و در آن وحدت حفظ شود.