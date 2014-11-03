فضا برای فعالیت و تصدی گری بخش خصوص فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری شامگاه یکشنبه در دیدار با رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توسعه اقتصادی و صنعتی کشور با حضور و فعالیت بخش خصوصی توانمند ایجاد می شود افزود: برای ترمیم وضعیت اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب و کار باید از توان و ظررفیت بخش خصوصی استفاده هدفمند صورت بگیرد.

وی با یادآوری ارائه برخی آمار شده در گذشته، این آمارها را در تضاد با واقعیت ها عنوان کردو ادامه داد: روندی در کشور طی شده که در نتیجه آن اعتماد عمومی به آمارها از بین رفته است و امروز باید اقدامی مناسب برای اعتماد سازی و بازسازی اعتماد مردم به آمارهای کشور انجام شود.

انصاری افزود: مجلس به لحاظ وضع قوانین بتواند اقدامات موثری در این زمینه انجام دهد که در بازگشت اعتماد مردم موثر باشد.

استاندار زنجان گفت: در صورتی که بخواهیم به سوی استفاده از منابع دولتی حرکتی کنیم، استان ها نیاز به اختیاراتی دارند که باید به آنها داده شود.

انصاری با تاکید بر اینکه امروز همراهی و همکاری خوبی در پیشبرد برنامه ها میان مسئولان و نمایندگان سه قوه در سطح استان زنجان ایجاد شده است افزود: ایجاد یک فضای آرام و خوب در سطح استان همواره برای مسئولان استان طی یک سال اخیر به عنوان یک اصل مهم مورد تاکید و توجه بوده است تا به این طریق زمینه برای کار و فعالیت مردم فراهم شود.

همچنین رییس کل دادگستری استان زنجان گفت: به علت اینکه مدارس و مهدهای کودک پنجشنبه ها تعطیل است و کارمندان به ویژه مادران مجبور می شوند فرزندان خود را در این روز به ادارات بیاورند و در نهایت دستگاه های اداری به مهدکودک تبدیل می شود.

جعفرگلمحمدی خواستار گسترده شدن فرایند اداری موجود در تهران به کل کشور شد و افزود: ساعات کاری موجود در تهران خوب بوده و موجب افزایش بهره وری می شود باید آن را نیز به سراسر کشور تعمیم داد، در غیر این صورت باید راهکاری برای حل مشکل ساعت کاری موجود پیدا کرد.

وی باتاکید بر اینکه باید به موضوع بهره وری در بخش های مختلف کشور توجه شود ادامه داد: وضعیت ساعات ادارای در کشور به ناهمسان است و این امر از موانع افزایش بهره وری است.

گل محمدی با بیان اینکه ساعات کاری در تهران تا ساعت چهار بعد از ظهر بوده و پنجشنبه ها نیز تعطیل است، اما این موضوع در سطح استان ها برقرار نیست افزود: شرکت های دولتی مستقر در سطح استان ها نیز با ساعات اداری تهران فعالیت می کنند.

رییس کل دادگستری استان زنجان گفت: از سوی دیگر دستگاه های اداری گاه مجبورند کار یا نامه ارباب رجوع را به تهران ارجاع دهند که این امر مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد می کند.