کالاهای لرستان به ۲۲ کشور دنیا صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اله ولدی در حاشیه جلسه شورای لرستانیهای مقیم خارج از کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کمیته اقتصاد و بازرگانی این شورا به ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان و دبیری اتاق بازرگانی خرم آباد تاکنون ۶ جلسه را برگزار کرده و ۶ مصوبه داشته است.

وی ادامه داد: در این راستا سایت مرکز خدمات سرمایه گذاری با همکاری کارگروه به دو زبان انگلیسی و فارسی به روز رسانی شد.

ولدی افزود: همچنین مقرر شد مجموعه معاونت توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت زمان یک هفته نسبت به رفع ایرادات محتوایی این سایت اقدام کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان تصریح کرد: همچنین تدوین کتاب توانمندی های اقتصادی و بازرگانی استان لرستان به دو زبان در حال انجام است.

ولدی افزود: این کتاب با همکاری اتاق بازرگانی خرم آباد، اداره کل اقتصاد و دارایی استان و اداره کل میراث فرهنگی لرستان در دست تدوین است که به زودی به مراحل نهایی می رسد.

وی از ارتباط با رایزن های بازرگانی ایران در ۱۳ کشور دنیا خبر داد و بیان داشت: این تعامل به منظور شناسایی هر چه بیشتر لرستانیهای مقیم خارج از کشور انجام می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان تصریح کرد: همچنین در این زمینه اقدامات جامع تری در سطح ۲۲ کشوری که هدف صادرات استان لرستان صورت خواهد گرفت.

ولدی همچنین با اشاره به برگزاری جلسه لرستانیهای مقیم خارج از کشور در دوبی تصریح کرد: در این راستا ما به عنوان دستگاه متولی صادرات و واردات اطلاعات جامع برای ارائه در این جلسه را احصا و ارائه خواهیم کرد.