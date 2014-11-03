نهضت امام حسین(ع) یک مکتب الگو است/ لزوم عبرت گیری از حوادث عاشورا

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در گفتگو با خبرنگار مهر بر اهمیت و ضرورت حفظ فرهنگ غنی و اصیل عاشورا تاکید کرد و بیان داشت: فرهنگ عاشورا ریشه دارترین فرهنگ عمومی در کشور است.

وی با تاکید بر اینکه در سطح جامعه و اقشار مختلف باید توجه جدی به حفظ این فرهنگ صورت گیرد ادامه داد: عمق بخشیدن به محتوای مداحی ها و نوحه سرایی ها از ضرورت ها در این زمینه است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر ضرورت برگزاری عزاداری های ایام تاسوعا و عاشورا به صورت مطلوب تصریح کرد: در این راستا باید نماز ظهر عاشورا به عنوان یک اصل اساسی دینی و مکتبی مورد توجه هیئات عزاداری و مردم قرار گیرد.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه حادثه عاشورا یک حادثه تاریخی به تنهایی نیست ادامه داد: قیام و نهضت عاشورا یک الگو است.

وی از قیام خونین عاشورا به عنوان یک مکتب الگو یاد کرد و افزود: این مکتب می تواند یک به عنوان یک نظام تربیتی و مبارزاتی الگو مطرح شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه در این قیام از هر سن و قشری افرادی حضور دارند یادآور شد: نگاه ما به حادثه عاشورا یک نگاه الگویی است که آرمانها و درسهای آن را در زندگی خود خود پیاده کنیم.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه عبرت گیری از عاشورا یک اصل مهم و اساسی است تصریح کرد: ما در حادثه عاشورا با کسانی مواجه هستیم که به خاطر مال و ثروت و قدرت امام خود را تنها گذاشتند که باید این موضوع برای ما عبرت شده تا از تکرار این وقایع جلوگیری شود.

وی از امر به معروف و نهی از منکر به عنوان پایه و اساس دین و دنیای مردم یاد کرد و گفت: جامعه بدون امر به معروف و نهی از منکر یک جامعه مرده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد بالاترین معروف را حمایت از نظام و بالاترین منکر را تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست و یادآور شد: امر به معروف و نهی از منکر بسترساز حیات جامعه و مایه ی پویایی و زنده بودن آن است.