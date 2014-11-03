اوباما به پکن می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هفته آیند برای دیداری رسمی راهی پکن خواهد شد.

این خبر را وزارت خارجه چین اعلام کرد و گفت این دیدار 3 روز طول خواهد کشید.

اوباما در 10 اکتبر برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه(اپک) وارد چین خواهد شد.

همچنین بنا به اعلام وزارت خارجه چین در این دیدار روسای جمهور چین و آمریکا دیدارهای در حاشیه این نشست و همچنین دوجانبه خواهند داشت.

مقامات دو کشور وعده داده اند که برخی اختلافات خود را در این دیدار حل و فصل کنند.