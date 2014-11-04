به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ فلاحتیان در نشستی خبری با اشاره به برگزاری یکی از بزرگترین نمایشگاه صنعت برق منطقه خاورمیانه، گفت: در چهاردهمین نمایشگاه صنعت برق ایران حضور و مشارکت ۹۸ شرکت خارجی و ۳۴۳ شرکت داخلی قطعی شده است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعلام اینکه از میان شرکت‌های خارجی حاضر در نمایشگاه، ۴۸ شرکت به‌صورت مستقیم برای حضور ثبت‌نام کرده‌اند و سایر شرکت‌ها نیز در قالب نمایندگی‌های فعال در نمایشگاه حضور می‌یابند، تصریح کرد: این گردهمایی بزرگ برقی از هفته اینده و به مدت چهار روز در تهران برگزار خواهد شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه فضای حاکم بر کسب‌وکار شرایط را به‌گونه‌ای فراهم کرده که میزان استقبال شرکت‌های داخلی و خارجی از نمایشگاه امسال کم‌نظیر بوده است، اظهار داشت: همگام با این استقبال در نمایشگاه چهاردهم، فضای فیزیکی اختصاص یافته به نمایشگاه نیز افزایش قابل‌توجهی یافته است.

معاون وزیر نیرو با اشاره به حضور پررنگ شرکت‌های خارجی در نمایشگاه امسال، بیان کرد: در نمایشگاه برق امسال فضای مناسبی برای سازندگان و صنعتگران برقی کشور درنظر گرفته شده است، به‌گونه‌ای که این افراد بتوانند دستاوردهای دانش‌بنیان خودشان را در نمایشگاه عرضه کنند و با تعامل بخش صنعت و تولید با این مبتکران، زمینه تولید انبوه و رشد و شکوفایی صنعت برق کشور فراهم شود.

وی درباره آیین گشایش نمایشگاه صنعت برق کشور، اظهار داشت: نمایندگان کشورهایی همچون عراق و امارات متحده عربی از میهمانان ویژه این نمایشگاه هستند و همچنین شماری از سفرای حاضر در ایران برای مراسم گشایش دعوت شده‌اند.

فلاحتیان از برگزاری چهار نشست تخصصی در حاشیه نمایشگاه خبر داد و خاطرنشان کرد: این چهار نشست با سرفصل‌هایی همچون چالش‌ها و فرصت‌های حمایت از ساخت داخل در صنعت برق، توسعه صادرات صنعت برق، کاهش تلفات و فرصت‌های کسب‌وکار در صنعت برق و نشست فرصت‌ها و چالش‌های بازار برق عراق برگزار خواهد شد.