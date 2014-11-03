13 آبان ماه مصداق فداکاری جوانان انقلابی ایران در مبارزه علیه استکبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان در بیانیه خود بمناسبت 13 آبانماه با صدر بیانیه ای به مناسبت 13 آبانماه عنوان کرده است: در صحنه حوادث و رخدادهای13 آبان ماه مصادیقی از پایداری و فداکاری ملت مجاهد و جوانان رشید و انقلابی ایران در مبارزه علیه قدرت‌های شیطانی و استکباری با الهام گرفتن از فرهنگ عاشورا وجود دارد که هریک به تنهایی می تواند منشاء تداوم حرکت انقلاب اسلامی و ظلم‌ستیزی و آرمان گرایی نسلهای متعهد و مؤمن این سرزمین در بستر تاریخ قرار گیرد.

تبعید حضرت امام خمینی (ره) از ایران به ترکیه در سال 1343، کشتار وحشیانه دانش آموزان انقلابی و حماسه‌ساز در سال 1357 و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و مرکز فرماندهی و مدیریت براندازی نظام جمهوری اسلامی در سال 1358 حوادث تاریخ سازی هستند که شعار مبارزه ایرانیان غیور و غیرتمند علیه قدرت‌هایی زورگو و سلطه جو، به ویژه آمریکای جنایتکار و تجاوزگر و جهاد بی‌امان و خستگی ناپذیر آنان برای دفاع از ارزشهای متعالی و سعادت بخش دینی، ملی و انقلابی را همواره در معرض جهانیان قرار داده‌ است.

این بیانیه ادامه می دهد: شکست‌های تلخ و پی در پی آمریکا و شیطان بزرگ در دشمنی با انقلاب اسلامی و اعتراف دولتمردان و سردمداران محافل سیاسی- امنیتی غرب نسبت به ناکارآمدی و استیصال نقشه‌ها و ترفندهای شیطانی نظام سلطه علیه ملت ایران و درایت و هوشمندی رهبر معظم انقلاب اسلامی و هوشیاری و بصیرت مثال زدنی مردم انقلابی و رشید ایران، نه تنها نظام، انقلاب و میهن اسلامی را در برابر طوفان هجمه‌ها و توطئه‌های سهمگین استکباری حفظ کرده است بلکه آن را به موتور محرکه و الگوی نافذ و جامعی برای شکل‌گیری نهضت‌ بیداری جهانی و فراگیر شدن امواج ظلم ستیزی و عدالت خواهی در جای جای عالم کفرزده و تحت سلطه و ستم امروز مبدل ساخته است؛ دستاوردی سترگ و حقیقتی انکارناپذیر که بگونه‌ای برجسته و ملموس فراروی وجدان‌های بیدار و تشنة عدالت و آزادی قرار گرفته است.

اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان در بیانیه به مناسبت 13 آبان عنوان کرده است: مقاومت و ایستادگی در برابر نظام سلطه و تفکر استکباری، راهبردی است که ملت ایران با الهام از آموزه‌های جاودان حضرت‌امام‌(ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) آموخته است و در این راستا، ضمن رصد هوشمندانه رویکرد‌ها و رفتارهای آمریکا و دیگر دشمنان خود، تا هنگامی که ماهیت استکباری و ظالمانه حاکمان کاخ سفید تغییر نکرده و آنان به پذیرش حقیقت انقلاب اسلامی و رعایت حقوق کشور و جبران جنایات بی شمار تاریخی آنها علیه خود اطمینان و اعتماد پیدا نکنند، همچنان دشمن شماره یک ایران اسلامی به شمار رفته و پیشتازی خود را در مصاف با مستکبران و زورگویان حفظ خواهند کرد.

این بیانیه ضمن تسلیت تاسوعا و عاشورای حسینی با دعوت از آحاد و اقشار مختلف مردم استان زنجان به ویژه نسل بالنده، شاداب و آینده‌ساز جوان استان، برای حضور پرشور و گسترده در آئین‌ها و مراسم گرامیداشت 13 آبان ماه اعلام می دارد کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان،هیئات مذهبی، جامعه مداحان و جامعه قرآنی و کانون های فرهنگی و دینی این اداره کل همپای مردم دراین راهپیمایی شرکت می کنند.

همچنین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان بیانیه ای بمناسبت 13 آبان صادر کرده است.