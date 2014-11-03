به گزارش خبرگزاری مهر،‌بورگه برنده وزیر خارجه نروژ که به کشورمان سفر کرده است، با حسین امیرعبداللهیان معاون وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و پیرامون تحولات خاورمیانه گفت‌وگو کرد.

وزیر خارجه نروژ در این دیدار مبارزه با داعش را هدف مشترک دانست و بر ضرورت تدوین استراتژی کوتاه مدت و دراز مدت مقابله با ریشه‌ها و توانمندی‌های این جریان تروریستی تأکید کرد.

وی با ابراز تأسف نسبت به اشتباه استراتژیک برخی کشورها در حمایت از داعش گفت تقویت افراط گرایی، شمشیر دولبه‌ای است که می تواند برای همه طرفها خطرناک باشد.

بورگه برنده وحدت و تمامیت ارضی عراق و تقویت دولت جدید از طریق توسعه اصل مشارکت سیاسی را مورد تأکید قرار داد.

وی با پیچیده توصیف کردن اوضاع سوریه، ادامه این وضعیت را برای طرفهای مختلف پرهزینه برشمرد و حل سیاسی و دموکراتیک بحران سوریه را ضروری ذکر کرد.

امیرعبداللهیان نیز در این دیدار با اشاره به بی تفاوتی متعمدانه آمریکا نسبت به رشد و گسترش داعش، افزود در مرحله کنونی نیز آمریکا مرتکب اشتباه تازه‌ای شده است زیرا علاوه بر شکل دهی ائتلاف غیرقانونی و خارج از چارچوب سازمان ملل، حملات هوایی این ائتلاف عملا خسارتی بر داعش وارد نساخته، بلکه دامنه فعالیت این جریان تروریستی را افزایش داده است.

معاون وزیر امورخارجه کشورمان با اشاره به تلاش برخی کشورها و جریان‌ها جهت استفاده ابزاری از داعش برای ایجاد اسلام هراسی، تروریسم را ابزار دست برخی کشورها برای تأمین اهداف خاص دانست و گفت متاسفانه این کشورها با استفاده ابزاری از تروریسم، امنیت منطقه و جهان را به بازی گرفته اند.

امیرعبداللهیان تلاش برخی کشورها برای اعطاء سلاح به معارضه باصطلاح معتدل در سوریه را اصرار مجدد بر انحراف صحنه سوریه از مسیر سیاسی به نظامی و موجب نگرانی و وخیم تر شدن اوضاع این کشور برشمرد و تأکید کرد: بحران سوریه فقط راه حل سیاسی دارد.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان گفت جمهوری اسلامی ایران گفت‌وگوهای دیپلماتیک با کشورهای منطقه را مورد توجه قرار داده و از تقویت گفت‌وگو و همکاری با همه این کشورها ازجمله ترکیه، عربستان و مصر در جهت کمک به ثبات و امنیت منطقه استقبال می کند.