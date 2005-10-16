اللهمّ زَيّنّي فيهِ بالسّتْرِ والعَفاف

واسْتُرني فيهِ بِلباسِ القُنوعِ والكَفافِ

واحْمِلني فيهِ على العَدْلِ والإنْصافِ

وامِنّي فيهِ من كلِّ ما أخافُ

بِعِصْمَتِكَ يا عِصْمَةَ الخائِفين.

خدايا در اين روز مرا به حجاب و عفاف زينت ده

و مرا به جامه قناعت وخوددارى بپوشان

ودر آن مرا بر عدل وانصاف وادار نما

وآسوده ام دار در آن از هر چيز كه مي ترسم

به حق نگاهداري ات اى حافظ ترسندگان

گفتار نور :

قال رسول الله (ص): ان ابواب السماء تفتح فى اول ليلة من شهر رمضان و لا تغلق الى آخر ليلة منه

رسول خدا (ص) فرمود: درهاى آسمان در اولين شب ماه رمضان گشوده مى‏شود و تا آخرين شب آن بسته نخواهد شد.

بحار الانوار ج 93، ص 344