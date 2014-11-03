شهرستانهای استان تهران غرق در ماتم و عزاست/ حضور عاشقان اهل بیت در حرم عبدالعظیم حسنی (ع)

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز نهم محرم الحرام و تاسوعای حسینی و در آستانه عاشورای حسینی، مردم شهرستان های استان تهران با برپایی مجالس روضه به یاد شهدای دشت کربلا به سرو سینه زدند.

سراسر شهرستان های استان تهران نظیر ورامین، قرچک، پیشوا، پاکدشت، ری، پردیس، شهریار، ملارد، شهرقدس، رباط کریم، اسلامشهر، بهارستان، پرند و سایر مناطق غرق در ماتم و عزاست و هیئات مذهبی با به راه انداختن دسته جات عزادارای در سوگ شهدای دشت کربلا اشک ماتم می ریزند.

برخی از عاشقان و دلباختگان به اهل بیت عصمت و طهارت نیز با برپایی ایستگاه های صلواتی و پخش چای و شیر از عزاداران حسینی استقبال و رونق مضاعفی به مجلس عزاداری سید و سالار شهیدان بخشیدند.

از طرف دیگر بر اساس گزارش های دریافتی خبرنگار مهر، بارندگی شدید در برخی مناطق و شهرهای استان تهران نیز سبب حضور کم رنگ مردم در مجالس عزادارای تاسوعای حسینی نشده است و عاشقان و ارادتمندان به سید و سالار شهیدان با حضور حماسی خود در خیابان ها و اماکن مذهبی بار دیگر اوج ولایتمداری خود را به معرض نمایش گذاشتند.

حضور برخی شخصیت های سیاسی در حرم عبدالعظیم حسنی(ع)

حسنیه ها، مساجد و هیئات مذهبی نیز میزبان عزاداران حسینی بود و در شب و روز تاسوعای حسینی مردم شهرستان های استان تهران با حضور در این اماکن مقدس در سوگ سید و سالار شهیدان اشک ماتم ریخته و به سر و سینه زدند.

حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) به عنوان قبله تهران شاهد بیشترین حضور مردم بود و هیئات عزادارای برای عرض تسلیت به این مردم بزرگ و الهی به صورت دسته جات سینه زنی در این مکان مقدس حاضر شده و به اقامه عزا پرداختند.

برخی شخصیت ها و مسئولان کشوری و لشکری از جمله محمود احمدی نژاد رییس جمهور سابق کشورمان نیز در مراسم عزاداری روز تاسوعا حسینی در حرم عبدالعظیم حسنی(ع) حضور داشتند.

در شهرستان پیشوا نیز امامزاده جعفر(ع) این شهرستان میزبان خیل عظیم مشتاقان و ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت بود و بیش از ۱۰۰ هیئت مذهبی از مناطق مختلف پیشوا خود را به امامزاده شاخص استان تهران در سال ۱۳۹۳ رسانده و به اقامه عزا پرداختند.

در شهرستان قرچک نیز امامزاده بی بی زبیده این شهرستان میزبان خیل عظیم عزاداران حسینی بود و امامزاده ابراهیم (ع) روستای ولی آباد نیز شاهد حضور خیل عظیم عزادارانی است که هر کدام در قالب هیأت های مذهبی و با سنت های ویژه به سر و سینه می زنند.

همچنین در شهرستان ورامین نیز امامزادگان واجب التعظیم نظیر سیدفتح الله، امامزاده زید ابوالحسن و سکینه بانو و هیئات مختلف شهرستان شاهد حضور مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه این شهرستان برای اقامه عزای حسینی بودند.