عاشوراییان استکبار ستیز در ورامین حماسه آفریدند/ طنین فریاد مرگ بر آمریکا در آسمان دیار ۱۵ خرداد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز تاسوعای حسینی و به منظور گرامیداشت حادثه ۱۳ آبان، تجمع بزرگ عاشوراییان استکبار ستیز در میدان امام ورامین برگزار و فریاد مرگ بر آمریکا در آسمان دیار ۱۵ خرداد طنین انداز شد.

در این تجمع بزرگ و به یادماندنی، روحانیت و ائمه جماعات، مسئولان و مدیران اجرایی، خانواده معظم شهدا و ایثارگران، دانش آموزان و دانشجویان و اقشار مختلف مردم مومن و انقلابی ورامین حضور داشتند.

عزاداران حسینی از نقاط مختلف شهرستان خود را به میدان امام خمینی(ره) ورامین به عنوان مرکز تجمع عاشوراییان استکبار ستیز رسانده و ضمن عزادارای برای سید و سالار شهیدان بر دشمنی ملت ایران با آمریکا و اسراییل به عنوان مستکبران عصر حاضر تأکید کردند.

برخی از مردم و ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت نیز با برپایی ایستگاه های صلواتی، از عزاداران و عاشوراییان استکبار ستیز پذیرایی کرده و رونق خاصی به این تجمع بخشیدند.

برخی نهادهای دانشگاهی و اجرایی نیز با صدور بیانیه های جداگانه ای تأکید کردند که فریاد اسلام خواهی امام راحل از سال ۱۳۴۲ و فریادشهادت طلبانه دانش آموزان در سال ۱۳۵۷ و خروش انقلابی دانشجویان مسلمان در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران، جلوه ای از حرکت عاشورایی حضرت حسین ابن علی علیه السلام است که به همگان آموخت که اگر می خواهید سربلند و عزتمند باشید در مقابل زر و زور و تزویر سر تسلیم فرود نیاورید و تن به ذلت ندهید و مردم شریف و ولایتمدار ایران اسلامی بلکه همه آزادگان واقفند امروز هر موفقیتی که ملت عاشورایی ایران در صحنه های جهانی و بین المللی و منطقه ای و داخلی بدست آورده است مرهون قیام و جهاد بی مثل و مانند حضرت سیدالشهدا علیه السلام است.

حجت الاسلام سید محسن محمودی در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال سالروز گرامیداشت حادثه ۱۳ آبان مصادف با عاشورای حسینی شده است و این یک فرصت بی نظیر فرهنگی برای انتقال پیام های اصلی نهضت عاشورا و حماسه ۱۳ آبان خواهد بود.

رییس گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان شهرستان های استان تهران افزود: نهضت عاشورا و حماسه ۱۳ آبان ماه ۱۳۵۸ یک شعار را دنبال می کرد و آن نفی هرگونه سازش با ظالمان و مستکبران و تلاش برای استقرار حق و عدالت در جامعه بود.

وی ادامه داد: اگر امام حسین(ع) در کربلا حاضر شد و هیچگاه بیعت با یزید را نپذیرفت به دلیل آن بود که برای همیشه تاریخ به پیروانش اعلام کند که نباید در بدترین و سخت ترین شرائط زیر بار ظلم و ستم رفت و تا آخرین نفس با مستکبران و ظالمان به مبارزه برخاست.

محمودی اضافه کرد: حادثه سیزدهم آبان و تسخیر لانه جاسوسی به دست جوانان و دانشجویان مبارزی انجام شده که به خوبی پیام های نهضت عاشورا را درک کرده بودند و آمریکا را به علت دخالت و ستم هایی که بر ضد ملت ایران انجام داده بودند، دشمن شماره یک خود می دانستند.

این مسئول عنوان کرد: امروز نیز وظیفه آحاد ملت ایران و مسئولان سخت و دشوار است و باید یزید زمان را شناخت و با برنامه ریزی و اتحاد در مقابل آن ایستاد و اجازه نداد که پیام های عاشورا و قیام امام حسین(ع) در جامعه کم رنگ شود.

حجت الاسلام رضا غلامی نیز در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته برای برگزاری تجمع عاشوراییان استکبار ستیز اظهار داشت: تجمع عاشوراییان استکبار ستیز به مناسبت تاسوعای حسینی و گرامیداشت حماسه ۱۳ آبان به همت ستاد گرامیداشت ۱۳ آبان و با حضور هیئات مذهبی در میدان امام خمینی(ره) ورامین برگزار شد.

رییس اداره تبلیغات اسلامی ورامین افزود: از ماه ها قبل با دعوت از روسای هیئات مذهبی، نشست های متعددی برای برگزاری باشکوه این مراسم در اداره تبلیغات اسلامی برگزار و مقرر شد تا تجمع هیئات عزادارای در سطح شهرستان باکیفیت تر و منسجم تر از سال های گذشته برگزار شود.