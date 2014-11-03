بازگشایی مسیر شاهرود به گرگان از جاده توسکستان/ تردد در مسیر شاهرود به سبزوار روان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد سید مهدی جلالی در گفتگویی با اشاره به اینکه براثر بارندگی و بارش برف یکشنبه شب، یخ زدگی و لغزندگی این جاده از ساعت 17 عصر یکشنبه تا دو بامداد دوشنبه ممنوع شد، خاطرنشان کرد: رانندگان در این مسیر به علت تغییرات آب و هوایی، کاهش دما، لغزندگی مسیر و همراه نداشتن تجهیزات مناسب زمستانی غافلگیر و از تردد آنان جلوگیری شد.

فرمانده پلیس راه شاهرود - آزاد شهر تاکید کرد: با نمک پاشی و برف روبی این مسیر آماده تردد و ترافیک در آن هم اکنون روان و عادی است.

جلالی تصریح کرد: با تلاش دستگاههای امدادی، هلال احمر، پلیس راه و راهداری در راه ماندگان در مسجد روستای 'شاهکو' اسکان موقت و امکانات مورد نیاز در اختیار مسافران قرار گرفت.

وی گفت: رانندگان برای تردد در مسیر های کوهستانی با توجه به تغییرات شدید جوی زنجیر چرخ و تجهیزات مناسب زمستانی همراه داشته باشند.

جلالی افزود: رعایت سرعت مطمئنه و بستن کمربند ایمنی در کاهش حوادث و خسارات احتمالی در تصادفات را به دنبال دارد.

فرمانده پلیس راه شاهرود – سبزوار نیز در گفتگویی با بیان اینکه تردد در مسیر شاهرود به سبزوار، عادی، روان و سبک است، افزود: با قطع بارندگی شب گذشته جاده های این مسیر خشک و تردد عادی در آن ادامه دارد.

سرگرد حمید بزرگمهر در خاتمه رعایت سرعت مطمئنه، همراه داشتن تجهیزات زمستانی و اطمینان از سلامت وسیله نقلیه قبل از سفر و نیز توجه به قوانین را تضمین کننده سلامت سفر و آسودگی خیال مسافران دانست.