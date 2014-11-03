نخستین اردوی ملی عکس تعزیه در لامرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام محرم نخستین اردوی ملی عکس تعزیه با حضور 30 شرکت کننده از داخل و خارج کشور به مدت سه روز در در لامرد آغاز شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لامرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قدمت مجالس شبیه خوانی در شهرستان لامرد با توجه به آثار باقی مانده در شهر اشکنان به بیش از 700 سال تخمین زده می شود که باید توانایی های این رسانه به خوبی شناسایی شود و هم اکنون نیز بیش از 27 گروه در لامرد مشغول برپایی تعزیه هستند.

محمد هنرپیشه در ادامه بیان کرد: شناساندن این فرهنگ غنی اسلامی رسالتی است که از طریق رسانه می توان آن را به دنیا شناساند و این هنر آیینی را در قالب های مختلف و با حفظ اصول و ارزش ها ارائه کرد.

وی در خصوص برپایی این اردو با اشاره به اینکه این اردو از روز یکشنبه آغاز شده، گفت: طی فراخوانی به مدت دو هفته تعداد 30 نفر شرکت کننده از داخل و خارج از کشور برای حضور در این اردو برگزیده شدند و این شرکت کنندگان در روزهای 8، 9 و 10 محرم به صورت گردشی در تعزیه ها به عکاسی می پردارند.

هنرپیشه با توجه به حضور شرکت کنندگان و میهمانان خارجی در این اردو عنوان کرد: از حضور عکاسان خارجی در اردو می توان به عنوان سفیران فرهنگی در شناساندن و معرفی فرهنگ عاشورایی و زنده نگه داشتن محرم و همچنین نشان دادن آداب و رسوم عزاداری در لامرد بهره برد.

محمد هنرپیشه رییس اداره فرهنگ ارشاد هدف از برگزاری این اردو را ایجاد آرشیو قوی و خوب به واسطه عکاسان حرفه ای دانست که می توان از آن در سال های مختلف استفاده کرد.