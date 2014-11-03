خونگیری پنج پایگاه انتقال خون آذربایجان شرقی در روز عاشورای حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، کریم شمس عصر دوشنبه همزمان با نهم محرم روز تاسوعای حسینی و در آستانه روز عاشورا در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همکاران این اداره کل در پایگاه های انتقال خون میانه، مراغه، مسجد کبود، نصف راه و چهار راه آخونی در روز عاشورای حسینی آماده دریافت خون اهدایی مردم هستند، ادامه داد: عزاداران و عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) در آذربایجان شرقی می توانند از ساعت ۸ صبح فردا روز عاشورا تا ساعت ۱۸ عصر به مراکز فوق مراجعه کنند.

وی سپس با تاکید بر ضرورت مراجعه مردم در همه روزهای سال، گفت: امکان نگهداری فاکتورهای خونی بیش از ۳۵ روز وجود ندارد و باید عزاداران عزیز در تمام روزهای سال به مراکز انتقال خون مراجعه کنند.

شمس همچنین با اشاره به کمبود شدید گروه های خونی کمیاب در استان، ادامه داد: مردم نوعدوست آذربایجان شرقی در طول ماه های محرم و صفر نیز برای اهدای خون به پایگاه های خونگیری مراجعه کنند.

وی سپس به آمادگی این اداره کل جهت هماهنگی برای اعزام تیم های سیار خونگیری به تمام شهرستانها و بخش های سطح استان اشاره کرد و ابراز داشت: طرح نذر خون از تاسوعا تا اربعین برای ساماندهی و مدیریت اهدای خون سوگواران حسینی طی ایام یاد شده از ۱۲ آبانماه سال جاری در سراسر کشور آغاز شده است.

شمس با اشاره به تغییر فرهنگ قمه زنی در ایام سوگواری امام حسین (ع) گفت: اینکه افراد مذهبی از اهدای خون استقبال می کنند، بسیار به سلامت خونهای اهدایی کمک می کند ولی بیماران به صورت پیوسته نیازمند خون و فرآورده های آن هستند.