به گزارش خبرنگار مهر، پس از پیگیری مسئولان وزارت امور خارجه، روادید اعضای تیم ملی کاراته برای حضور در بیست و دومین دوره مسابقات قهرمانی جهان عصر امروز دوشنبه از سوی سفارت آلمان در تهران صادر شد و این تیم ساعت چهار بامداد فردا سه شنبه 13 آبان ماه از طریق مسیر امارات راهی برمن آلمان خواهد شد.

طبق برنامه مهلت ثبت نام برای حضور در این مسابقات فردا سه‌شنبه به پایان می‌رسد و برای انجام مراحل کار محسن آشوری دبیر فدراسیون که تلاش زیادی برای اخذ روادید داشت به همراه با جواد سلیمی رئیس کمیته داوران عصر امروز دوشنبه راهی آلمان شدند.

اما اعضای تیم ملی کاتا در بخش مردان که از سفارت لهستان برای اخذ روادید اقدام کرده بودند تاکنون موفق به دريافت روادید نشده‌اند. مسابقات کاتا در این دوره از مسابقات یکشنبه 18 آبان ماه در آخرین روز رقابتها برگزار می‌شود و ترکیب احد شاهین، فرزاد محمد خانلو و آرمین روشنی می‌توانند طی روزهای آینده با دريافت روادید خود را به محل برگزار مسابقات برسانند.

همچنین سایت فدراسیون کاراته از مسعود رهنما و سیدمحمد حسینی به عنوان مربیان تیم ملی در بخش کومیته نام برده است که خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد شهرام هروی و حسین روحانی دو مربی تیم ملی که با فدراسیون طی روزهای گذشته به مشکل برخورده و در آخرین دور تمرینات نیز حضور نداشتند این تیم را همراهی خواهند کرد.

نسرین دوستی در وزن 50-کیلوگرم، فاطمه چالاکی در وزن 55- کیلوگرم، رزیتا علیپور وزن 61- کیلوگرم، پگاه زنگنه در وزن 68- کیلوگرم و حمیده عباسعلی در وزن 68+ کیلوگرم در بخش کومیته انفرادی و مهسا افسانه، الناز تقی‌پور و نجمه قاضی‌زاده در بخش کاتا ترکیب تیم اعزامی بانوان را تشکیل می‌دهند. ستاره موسوی و لیلا بهرامی نیز کادر فنی تیم بانوان هستند.

همچنین در کومیته انفرادی مردان امیر مهدی‌زاده در وزن 60- کیلوگرم، سعید احمدی در وزن 67- کیلوگرم، بهمن عسگری در وزن 75- کیلوگرم، ذبیح‌اله پورشیب در وزن 84- کیلوگرم، سجاد گنج‌زاده در وزن 84+کیلوگرم و ایمان سنچولی، ابراهیم حسن بیگی، سامان حیدری در کومیته و فرید حقیقی در کاتای انفرادی در این دوره از مسابقات به دیدار رقبای خود می‌روند.

بیست دو دومین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جهان طی روزهای 14 تا 18 آبان ماه به میزبانی آلمان در شهر برمن برگزار می‌شود.